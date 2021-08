Le pétrole WTI revient sur les 65 USD

Points clés de l’article :

La menace Delta s’étend sur des zones essentielles pour la demande

Le pétrole pourrait rebondir au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes

La hausse de l'indice du dollar, qui a atteint son plus haut niveau en une semaine vendredi, a pesé sur les prix de l'énergie ainsi que sur les préoccupations relatives à la demande, alors que la variante delta du Covid continue de se propager dans le monde.

Les prix du marché sont dévastés par les inquiétudes suscitées par la variante delta du virus covid 19. La plus grande préoccupation à ce stade est le ralentissement de la demande en Asie. La Chine a fermé certains moyens de transport, ce qui a eu un impact sur la demande. La dernière vague de l’épidémie a atteint près de la moitié des 32 provinces chinoises en seulement deux semaines et a incité la Chine à annuler aujourd'hui les vols à destination et en provenance de Pékin et à placer la ville de Nanjing en état d'urgence. Par ailleurs, Pékin a interdit mardi aux passagers des trains de se rendre dans 23 régions, et 46 villes chinoises ont déconseillé à leurs habitants tout déplacement non essentiel.

Aux Etats Unis, La moyenne sur 7 jours des nouvelles infections a atteint jeudi un sommet plus de 5 mois, à 98 369. Par ailleurs, Tokyo a signalé un nombre record de 5 042 nouvelles infections. Vendredi dernier, le Japon a étendu l'état d'urgence aux zones entourant Tokyo jusqu'à la fin du mois d'août. On signale également que les entreprises retardent leur retour au bureau en raison de cette nouvelle souche.

Preuve que cette menace sur la demande préoccupe les opérateurs, les bons chiffres de l’emploi vendredi n’ont pas réussi à faire remonter les cours.

Les cours du pétrole reviennent sur le support psychologique et dernier creux du marché atteint en Juillet à 65 USD. La tendance de court terme est baissière depuis plusieurs jours sous les moyennes à 13 et 34 périodes descendantes.

Une rupture des 65 USD pourrait ramener les cours vers la moyenne mobile ascendante à 200 périodes actuellement sur 62,77 USD.

Tant que les cours restent au-dessus de cette moyenne, la tendance de moyen terme reste positive et les cours peuvent repartir à la hausse. Le RSI se rapproche de son niveau sur lequel les cours avaient rebondi en juillet. Un scénario identique pourrait donc se produire.

Evolution du pétrole WTI en données quotidiennes :

