Le cours de l’or tente de rebondir après avoir chuté de près de 10% après le NFP

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or chute jusqu’à 10% suite à un très solide rapport sur l’emploi

Les opérateurs de marché attendent désormais le symposium de Jackson Hole

Les acheteurs tentent de reprendre la main après un sell-off de 10%

Le cours de l’or chute jusqu’à 10% suite à un très solide rapport sur l’emploi

L'once d'or a subi un important sell-off vendredi et dans la nuit de dimanche à lundi. L’once d’or a chuté de près de 10% en moins de deux séances après la publication d'un solide rapport sur l'emploi américain faisant craindre que la Réserve fédérale commence à réduire ses achats d’actifs plus tôt que prévu.

En effet, le très attendu rapport sur l'emploi a montré que 943 000 emplois ont été créés en juillet, le nombre le plus important depuis août 2020, alors que le consensus s'attendait à 870 000. Le taux de chômage a baissé plus que prévu à 5,4% et le salaire horaire moyen a augmenté plus que prévu, de 0,4%.

Le cours de l’or tente d’inverser la tendance depuis ce matin. Le cours de l’or rebondit, revenant proche de 1750$ après avoir touché son plus bas annuel à 1675$ cette nuit. Les perspectives pour l'or restent toutefois baissières en l'absence de statistiques macroéconomiques décevantes qui remettraient en cause le scénario d’un tapering rapide de la Fed.

Les opérateurs de marché attendent désormais le symposium de Jackson Hole

Le prochain catalyseur majeur pour les marchés financiers sera les interventions des banquiers centraux lors du symposium de Jackson Hole à la fin du mois, en particulier celle de Jerome Powell. Le président de la Fed pourrait modérer son ton dovish suite au très bon rapport sur l'emploi.

Néanmoins, bien que le rapport sur l'emploi ait été très bon, il devra être confirmé par un second pour réellement envisager un tapering de la Fed au quatrième trimestre. En cas de rapport décevant en septembre, il est fort probable que le FOMC attende plus longtemps avant de réduire ses achats d'actifs.

Les acheteurs tentent de reprendre la main après un sell-off de 10%

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du cours de l’or sont redevenues baissières depuis la semaine dernière après qu’il a enfoncé son support à 1789$ et son oblique haussière qui passait par les creux de juin et juillet.

Toutefois, le chandelier journalier en cours de formation aujourd’hui invite à la prudence. Les acheteurs semblent reprendre le contrôle après avoir capitulé pendant la nuit, comme en témoigne la grande mèche baissière.

Bien qu'une clôture sous le pivot à 1 755$ ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse vers le plus bas de l'année testé cette nuit à 1 675$, la suite de la baisse pourrait être beaucoup plus lente étant donné le regain d'appétit des acheteurs.

Le prix de l'or devra consolider puis rebondir afin d'adopter à nouveau une perspective haussière. Techniquement, il sera probablement préférable d'attendre une cassure au-dessus du récent sommet de 1834$ avant de compter sur un retournement haussier de l'or à moyen terme.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE