Le cours de l’or recule après les mises en chantier en attendant la Fed

Le marché salue les mises en chantier, mais les taux réels restent un soutien à l’or

Le cours de l’or est sous pression depuis la publication des chiffres sur les constructions de logements aux Etats-Unis mercredi. Les permis de construire ont déçu, mais les mises en chantier ont dépassé les attentes, ce qu’ont salué les opérateurs de marché comme en témoigne le net rebond des taux obligataires dans la foulée de la publication.

Evidemment, le rebond des taux obligataires – et des taux réels – a fait pression sur l’or qui est passé de 1825$ à 1805$, mais les perspectives restent pour le moment haussières. En effet, les taux réels américains sont en tendance baissière, les taux nominaux baissant plus rapidement que les perspectives d’inflation (graphique ci-dessous).

Tant que les taux réels baissent, le cours de l’or devrait se maintenir en tendance haussière, mais dès que l’écart entre les rendements obligataires nominaux et les perspectives d’inflation diminuera, le cours de l’or devrait violemment corriger.

La réunion de la Fed sera cruciale pour le cours de l’or

La réunion de la politique monétaire de la Fed la semaine prochaine sera cruciale pour le cours de l’or. Le FOMC pourrait éventuellement annoncer une diminution du montant de ses achats d’actifs pour rassurer les opérateurs de marché sur la récente envolée de l’inflation – d’autant plus qu’il ne semble plus vraiment nécessaire que la Fed achète 40 milliards de dollars par mois de titres adossés à des créances hypothécaires au vu de la bonne santé du secteur de la construction et la flambée des prix de l’immobilier.

Si le FOMC décide de réduire le montant des achats d’actifs, cela devrait alimenter les perspectives de normalisation de la politique monétaire et donc faire pression sur le cours de l’or. Inversement, un statu quo de la Fed devrait maintenir la pression sur les taux réels et donc maintenir l’or à flot.

En attendant la Fed la semaine prochaine, les opérateurs de marché surveilleront les publications des PMI flash pour le mois de juillet vendredi. Les rapports de Markit donneront des indications sur le marché de l’emploi et l’inflation dans les principales économiques développées.

Le cours de l’or s’approche d’un support clé à 1794$

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du cours de l’or sont haussières tant qu’il évolue au-dessus de son ancienne résistance à 1794$. En cas de repli sous ce seuil, le cours de l’or formerait une figure en « tête et épaules » ce qui ouvrirait la voie à un retournement baissier. Un retour au plus bas de juin à 1750$ serait à prévoir.

En attendant, les perspectives sont haussières et la prochaine résistance à surveiller sera l’ancien support à 1855$ enfoncé courant juin.

