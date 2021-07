L’OR face à une résistance à 1815 USD

Points clés de l’article :

La baisse des taux en Chine soutient les cours de l’or

L’or sous un faisceau de résistance à 1815 USD

Les prix de l'or se stabilisent. Un dollar plus faible vendredi a stimulé les métaux précieux, ainsi que l'action de la banque de Chine pour stimuler la liquidité dans le système financier. De plus, les inquiétudes concernant la propagation de la variante delta Covid dans le monde entier augmentent la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. Cependant, les gains des métaux restent limités après la reprise des actions américaines et la hausse des rendements obligataires mondiaux.

L'or a progressé vendredi après que la Banque populaire de Chine (PBOC) ait réduit le taux de réserves obligatoires de 0,5 point de pourcentage, le faisant passer de 12,5 % à 12 % pour la plupart des banques, à compter du 15 juillet. Cette mesure permettra d'injecter 1 000 milliards de yuans (154 milliards de dollars) de liquidités dans le système bancaire et soutiendra la demande d'or en tant que réserve de valeur.

La hausse des rendements obligataires mondiaux est défavorable aux métaux précieux, le rendement du T-note à 10 ans ayant augmenté vendredi de 6,3 points de base pour atteindre 1,356 %, et le rendement du bund allemand à 10 ans de 1,4 point de base pour atteindre -0,293 %.

Les prix de l’or risquent de réagir vivement cette semaine avec la publication des taux d’inflation en Grande bretagne, Europe et Etats Unis. La hausse des prix est traditionnellement un facteur de volatilité pour le métal jaune

L’Or stagne aujourd’hui sous une droite de polarité qui fait office de résistance doublée de la moyenne mobile à 200 périodes. Le franchissement de ces obstacles serait un signal positif qui permettrait une progression des cours vers 1916 USD.

Cependant, Le risque sous la résistance est une reprise de la dynamique baissière qui a débuté début juin après un retracement Fibonacci de 38,2%. Les cours pourraient revenir sur le support à 1750 USD. Une rupture de ce niveau serait très négative.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

