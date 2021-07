Pétrole WTI : Confusion après la réunion avortée de l’Opep+

Points clés de l’article :

Pétrole WTI : Correction sous les plus hauts de 2018

Les prix du pétrole brut WTI ont fortement baissé mardi en raison des doutes sur la cohésion de l'OPEP+ après que la réunion du cartel se soit terminée lundi dans la confusion.

Les conclusions de la réunion de l'OPEP+ de lundi ont d'abord été considérées comme positives parce que l'OPEP+ laissera son niveau de production inchangé en août plutôt que de mettre en œuvre la hausse de production prévue de 400 000 baril par jour. Toutefois, les négociations de l'OPEP+ se poursuivent en coulisses, la Russie et l'Arabie saoudite finiront probablement par obtenir l'augmentation de la production qu'ils souhaitent. Mardi, les prix du pétrole ont chuté en raison de l'idée que l'OPEP+ finira par augmenter sa production, soit dans le cadre d'un accord de hausse de la production, soit dans le désordre qui laisserait chaque pays décider d’ouvrir les robinets sans concertation.

Les Émirats arabes unis ont rejeté l'accord préliminaire de l'OPEP+ visant à augmenter la production de 400 000 barils chaque mois d'août à décembre, car ils souhaitent un quota de production plus élevé pour accompagner leur capacité accrue. Cependant, l'Arabie saoudite ne veut pas accorder aux EAU un quota de production plus élevé, car cela pourrait conduire à une pente glissante où tous les membres de l'OPEP+ commenceraient à exiger des niveaux de production plus élevés.

Les prix du pétrole ont également été affaiblis mardi par la hausse du dollar et la baisse de l'indice ISM des services de juin aux États-Unis de -3,9 points à 60,1, ce qui était beaucoup plus faible que les attentes d'une baisse de -0,5 point à 63,5. Il faut ajouter aussi les craintes que fait peser sur la demande le variant delta.

Les cours de l’or noir ont été rejeté par la résistance qui correspond au plus haut de 2018. Le chandelier d’hier met fin à une forte vague de hausse et englobe 4 séances, ce qui est un facteur négatif. Toutefois au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes il ne s’agit que d’une respiration et la tendance de moyen terme reste positive.

Sous la moyenne mobile à 34 périodes une correction plus importante pourrait se mettre en place vers la zone de support constituée par le niveau psychologique des 70 USD et le dernier creux à 68,58 USD.

Evolution des cours du pétrole WTI en données quotidiennes :

