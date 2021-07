Gold : le cours de l’or se hisse au-dessus des 1 800 dollars

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Le m étal jaune tiraillé entre l’évolution des taux et l’inflation

Techniquement, l’horizon se dégage pour la relique barbare

La croissance de l'activité dans le secteur des services a en effet ralenti plus que prévu en juin. Après le record de 64 points atteints au mois de mai, l'indice ISM des services est ressorti à 60,1 le mois dernier, contre un consensus à 63,5.

Ainsi, sur le marché obligataire, les taux d'intérêt se détendaient nettement. Le rendement de la dette américaine à 10 ans était de 1,35%, au plus bas depuis février et en fort recul par rapport à la clôture de la veille à 1,42%.

En outre, les craintes inflationnistes hantent depuis plusieurs mois les esprits des investisseurs, redoutant un tour de vis monétaire, malgré les commentaires rassurants des banques centrales qui la jugent transitoire. L’or est traditionnellement considéré comme une couverture contre l’inflation. Le métal jaune est en réalité corrélé aux taux d’intérêt réels (les taux d’intérêt moins l’inflation). Si ceux-ci chutent, le prix de l'or a tendance à s’apprécier. Il bénéficie ainsi d’un phénomène d’arbitrage favorable quand les taux d’intérêt réels diminuent.

De ce fait, l’évolution de l’inflation déterminera le sort du métal jaune dans les mois à venir. Si celle-ci devait augmenter, l’once retrouverait la faveur des investisseurs. A l’inverse, si la flambée des prix à court terme ne se transforment pas en une inflation durable, l’or pourrait être sous pression.

Sur ce graphique en échelle logarithmique, l’historique des prix indique que le métal jaune a tendance à former un pattern en « soucoupe » (figure chartiste) avant une nouvelle impulsion haussière. De plus, chaque « breakout » des anciens plus hauts est souvent avorté et nécessite une seconde tentative pour amorcer un rallye haussier.

Actuellement, les prix évoluent autour des 1 805 dollars, ainsi le franchissement du sommet de 2011 vers 1 910 dollars permettrait au marché de confirmer ce pattern de continuation de tendance à long terme.

Gold en données journalières :

En données journalières, le marché tente d’amorcer une reprise haussière depuis plusieurs séances. Le franchissement des 1 800$ constitue une étape clé, cela ouvre la voie à un redémarrage du flux haussier afin d’enclencher une nouvelle jambe de hausse.

Le Gold est toujours porté par une dynamique haussière bien en place. Bien entendu, une incursion sous la droite de tendance vers 1 750$ ne serait pas de bon augure pour la suite.

