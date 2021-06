Silver : faut-il s’attendre à une nouvelle vague de hausse sur l’argent métal ?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU SILVER

Le métal blanc s’engage sur le chemin de la transition énergétique

Le début de l’année 2021 a été difficile pour les métaux précieux, notamment pour l’or qui a subi une chute d’environ 12% sur les premiers mois. Les anticipations d’une forte reprise économique mondiale au second trimestre et les campagnes de vaccination à grande échelle ont pénalisé les valeurs refuges. Les investisseurs se sont tournés vers les actifs plus risqués pour se positionner sur les actions et les secteurs frappés de plein fouet par la crise du Covid-19. Néanmoins, les métaux précieux pourraient revenir sur le devant de la scène.

La hausse du cours de l'argent depuis 2020 illustre parfaitement la demande grandissante pour ce métal, aussi bien de la part des industriels que des investisseurs et joailliers. Le métal blanc est utilisé dans toutes les grandes industries, les applications médicales, les véhicules électriques et les panneaux solaires.

Afin de lutter contre le réchauffement climatique et favoriser les énergies renouvelables, l’argent joue un rôle considérable dans la future croissance verte de l’économie mondiale.

Demande d’argent en 2020 :

La demande d’argent métal est en hausse en raison notamment de son utilisation dans l’industrie et dans de nombreux procédés liés à la transition énergétique.

L’argent devrait devenir de plus en plus rare, en cause son utilisation massive dans de nombreux secteurs d’activité mais aussi par son caractère stratégique pour une croissance verte. Difficile de ne pas envisager une hausse du cours pour répondre à cette forte demande.

Silver : les prix consolident dans un triangle ascendant

Silver en données mensuelles :

Graphiquement, le Silver est confronté à une résistance mensuelle depuis plusieurs mois autour des 28 dollars. De ce fait, une cassure de ce seuil sera considérée comme un puissant signal de force venant des acheteurs. L’argent pourrait grimper d’avantage et effectuer un rattrapage par rapport à l’once d’or. Une envolée du cours ne serait pas à exclure, le marché a le carburant nécessaire pour aller chercher les prochains niveaux de résistance.

Silver en données hebdomadaires :

Par ailleurs, le métal blanc consolide dans un triangle ascendant. Ainsi, la rupture d’une des deux bornes devrait donner le coup d’envoi du prochain mouvement directionnel. Les solides perspectives fondamentales et son utilisation dans la transition énergétique plaident pour une hausse de la demande, ce qui justifient la progression des prix.

Le franchissement des 28,50 dollars donnera le tempo pour la suite. Selon l’analyse graphique, l’argent se trouve à la croisée des chemins pour déclencher une vague haussière. Les prochaines cibles techniques se situent à 30,85 dollars puis 35,15 dollars.

Twitter @Joris Zanna

