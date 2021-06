Or, Argent : Les métaux précieux dans une phase de consolidation

Points clés de l’article :

L’Or corrige avant le FOMC , l’argent est soutenu par la hausse des productions industrielles

Or : Le métal jaune corrige au sein d’une tendance positive

Argent : Consolidation en triangle

L'or et l'argent ont clôturé lundi en baisse modérée, l'or atteignant son plus bas niveau sur quatre semaines. La hausse des rendements des obligations a entraîné une baisse des prix des métaux précieux, ainsi qu'une pression à la liquidation des positions longues avant la réunion du FOMC de mardi et mercredi. La baisse de l'argent a été contenue après que les données de la production industrielle mondiale, meilleures que prévu, aient signalé lundi une augmentation de la demande de métaux industriels.

Les pressions de liquidation des positions longues de lundi ont pesé sur les métaux précieux avant la réunion du FOMC de mardi et mercredi, qui pourrait marquer le début des discussions sur la réduction de l'assouplissement quantitatif. Le consensus est que le FOMC ne fera pas d'annonce officielle sur la réduction de l'assouplissement quantitatif avant le quatrième trimestre. Toutefois, le fait que les responsables du FOMC parlent de plus en plus de la réduction de l'assouplissement quantitatif pourrait effrayer le marché des obligations et pousser les rendements à la hausse, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les prix de l'or.

La vigueur de la production industrielle mondiale est négative pour les prix de l'or mais positive pour la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. En avril, la production industrielle de la zone euro a augmenté de +0,8 % mensuel et de +39,3 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux prévisions de +0,4 % et de +37,4 % en glissement annuel. Le gain de +39,3% en glissement annuel est le plus important depuis le début des données en 1990. De plus, la production industrielle du Japon en avril a été révisée à la hausse à +2,9 % mensuel et +15,8 % en glissement annuel, contre +2,5 % mensuel et +15,4 % en glissement annuel précédemment annoncés. Le gain de +15,8% en glissement annuel est le plus important en 9 ans. De même la production industrielle aux Etats Unis connaît une expansion de 0,8% d’après les chiffres publiés cet après-midi, supérieur aux attentess de +0,6%

Les commentaires pessimistes de la BCE lundi ont indiqué que la BCE n'est pas près de réduire ses achats d'actifs et a soutenu le prix de l'or en tant que réserve de valeur. Le président de la BCE, M. Lagarde, a déclaré que "nous devons vraiment ancrer la reprise" et qu'il est "beaucoup trop tôt" pour débattre du moment où il faudra mettre fin aux mesures de stimulation pour lutter contre la pandémie.

A suivre donc les commentaires sur le FOMC demain soir.

Or : Le métal jaune corrige au sein d’une tendance positive

Le métal jaune corrige depuis début juin en direction d’un niveau qui correspond à la fois à un retracement Fibonacci de 38,2% de la dernière vague de hausse et à la moyenne mobile à 200 périodes. Au-dessus de ce seuil à 1825 USD, la tendance reste haussière. La bougie d’hier montre une longue mèche basse figurant la présence des acheteurs.

Pour reprendre le chemin de la hausse, les cours doivent franchir le dernier sommet à 1916 USD puis la résistance entre 1975 USD et 2000 USD. Sous 1825 USD, la correction s’accentuerait vers 1800 USD.

Argent : Consolidation en triangle

L’argent se situe dans une figure de consolidation en triangle au milieu d’une large bande horizontale avec comme borne haute 30,00 USD et borne basse à 23,78 USD.

La sortie par le haut du triangle permettrait de rejoindre la borne haute, la rupture par le bas donnerait un premier objectif sur la moyenne mobile à 200 périodes puis sur la droite de support à 25,70 USD. Le RSI est en baisse et indique que la latéralisation des cours peut se poursuivre.

