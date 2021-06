Or, Argent : Les métaux précieux dans une tendance haussière mais confrontés à une résistance

Points clés de l’article :

Les prix de l'or et de l'argent sont restés mitigés mardi, l'argent ayant atteint son plus haut niveau en deux semaines. La hausse des rendements des obligations a pesé sur les prix de l'or. L'argent a été soutenu mardi par les signes de vigueur de l'activité manufacturière mondiale, ce qui est favorable à la demande de métaux industriels.

La hausse des rendements des T-notes est baissière pour les prix des métaux précieux, le rendement des T-notes à 10 ans ayant atteint mardi un sommet d'une semaine à 1,637 %,

Mardi, les commentaires du président de la Fed de Saint-Louis, M. Bullard, ont été défavorables aux métaux précieux lorsqu'il a déclaré que le marché de l'emploi américain était "plus tendu qu'il n'y paraît" et que la Fed était sur le point de lancer une discussion sur la réduction de son programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois. Cette déclaration a entaînné une hausse des taux longs. Le rendement des T-notes à 10 ans a atteint un sommet d'une semaine à 1,637 %,

Les données mondiales sur l'industrie manufacturière publiées mardi ont été meilleures que prévu et ont pesé sur les prix de l'or, mais ont soutenu la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. L'indice ISM manufacturier américain de mai a augmenté de 0,5 % pour atteindre 61,2, ce qui est supérieur aux attentes de 61,0 %. De même, le PMI manufacturier Caixin de mai en Chine a augmenté de +0,1 pour atteindre un sommet de 52,0 sur cinq mois. En outre, le PMI manufacturier Markit de mai de la zone euro a été révisé à la hausse à 63,1 contre 62,8 préc édemment rapporté, soit le plus fort rythme d'expansion depuis le début de la série de données en 2018. Enfin, l'indice PMI manufacturier Jibun Bank du mois de mai au Japon a été révisé à la hausse à 53,0 par rapport aux 52,5 précédemment rapportés.

Les inquiétudes pour les investisseurs se portent sur la hausse des prix. Une augmentation de l'inflation mondiale est haussière pour la demande d'or en tant que couverture contre l'inflation. L'IPC de mai de la zone euro a augmenté de 2,0 % en glissement annuel, ce qui est légèrement supérieur aux attentes de 1,9 % en glissement annuel et représente le rythme d'augmentation le plus rapide depuis 2 ans et demi.

L’Or reste dans une tendance haussière avec des cours qui évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Le RSI confirme la force actuelle du métal jaune au-dessus des 70.

Toutefois, l’or pourrait consolider ou corriger au contact d’une oblique baissière sur les niveaux de 1940 ou du niveau psychologique des 2000 USD. Le passage du RSI sous le niveau de 70 serait un signal de début de correction. Un support se situe sur la moyenne mobile à 200 périodes et sur le dernier creux à 1809 USD.

Evolution de l’or en données quotidiennes :

L’argent consolide à moyen terme entre 28,30 USD et 23,78 USD.

A court terme la tendance est haussière avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Toutefois les cours sont confrontés à une résistance dans la zone 28,30-28,75 USD qui bloque les cours depuis février.

Une clôture au-dessus de cet zone permettrait le ralliement du niveau psychologique des 30 USD qui avait violemment rejeté les cours en Janvier. Un échec sur cette zone pourrait renvoyer l’argent vers le support à 25,70 USD droite de polarité et passage de la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

