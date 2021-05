Pétrole : Les cours plafonnent sous une zone de résistance

Points clés de l’article :

Interrogation sur l’arrivée du pétrole Iranien sur le marché

Les cours du pétrole pourraient dériver latéralement

Interrogation sur l’arrivée du pétrole Iranien sur le marché

Les contrats à terme sur le pétrole stagnent malgré un rapport très favorable de l'American Petroleum Institute (API) sur l'offre. Le marché craint toujours que le pétrole iranien n'inonde le marché, même si le secrétaire d'État Antony Blinken pense que l'Iran ne respectera pas les termes de l'accord que les puissances mondiales tentent de négocier. Il a également promis une consultation étroite avec Israël au sujet d'un éventuel retour des États-Unis dans un accord nucléaire entre l'Iran et les puissances mondiales. Les rapports selon lesquels l'Iran se prépare à expédier beaucoup de pétrole sur le marché se multiplient.

Pourtant, si l'augmentation du nombre de barils iraniens peut s'avérer baissière à court terme, elle pourrait ne pas suffire à répondre à l'augmentation de la demande estivale à venir, alors que les perspectives d'approvisionnement en pétrole sont très limitées, selon les prévisions du marché. Et l'on apprend que même si l'Iran obtient le feu vert pour produire, le cartel OPEP + pourrait ajuster sa production pour compenser ces barils supplémentaires.

Dans la nuit, Alexander Novak, ancien ministre de l'énergie et aujourd'hui vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, a déclaré que le groupe "doit tenir compte d'une éventuelle augmentation de la production de pétrole en Iran, qui, selon lui, pourrait être d'environ 1 million de barils de pétrole par jour. Cela pourrait ouvrir la voie à une réduction de la production de l'OPEP lors de la réunion du 1er juin, mais on ne sait toujours pas si la Russie présentera un plan de réduction compensatoire pour sa surproduction.

Les cours du pétrole pourraient dériver latéralement

Les cours du pétrole plafonnent sous le prix des 67 USD qui correspond aussi aux plus hauts de 2019 et 2020. Cette zone sous 67 USD limite donc la progression des cours. La tendance reste cependant haussière au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes mais l’incapacité à franchir la zone de résistance risque de donner lieu à une consolidation avec comme support le dernier creux à 61,56 USD.

Un franchissement des 67 USD puis du plus haut annuel à 67,86 USD libèrerait un potentiel vers le plus haut de 2018 à 76,81 USD.

Mon scénario principal est donc une consolidation entre 67 USD et 61,50 USD

Evolution des cours du pétrole WTI en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE