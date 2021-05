L’Or atteint un plus haut de 3 mois

Points clés de l’article :

Baisse des taux et faiblesse du dollar soutiennent les cours

L’Or dans une tendance haussière mais en surachat

Les prix de l'or restent soutenus en raison de la faiblesse du dollar, des commentaires modérés des banques centrales et de la baisse des rendements des obligations d'État dans le monde. Toutefois, les gains des métaux ont été limités car la hausse des actions a réduit la demande de métaux précieux.

La baisse des rendements des obligations d'État mondiales lundi a été favorable aux prix du métal jaune. Le rendement du T-note à 10 ans est tombé lundi à son plus bas niveau depuis une semaine et demie, à 1,594 %, le rendement du bund allemand à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis une semaine et demie, à -0,146 %, et le rendement du gilt britannique à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis une semaine et demie, à 0,804 %.

De plus, les commentaires des banques centrales lundi ont soutenu les métaux précieux. Mme Brainard, gouverneur de la Fed, a déclaré que les prévisions d'inflation restent "extrêmement bien ancrées" et que l'inflation devrait commencer à baisser plus tard dans l'année, lorsque les "effets de base" s'estomperont. De même, le vice-président de la BCE, M. Guindos, a déclaré que la décision politique de la BCE de juin dépendrait des données, mais que "nous devons maintenir des conditions de politique monétaire très accommodantes".

Une accélération du rythme des achats d'obligations par la BOE est favorable à la demande d'or en tant que réserve de valeur après que la BOE a augmenté sa facilité d'achat d'actifs de +0,4 % pour atteindre un record de 823,6 milliards de livres au cours de la semaine se terminant le 19 mai.

Les derniers chiffres économiques vont dans le sens d’une poursuite de la politique accmodante des banques centrales. L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago a baissé de 1,47 à 0,24, ce qui est plus faible que les attentes d'une baisse à 1,20.

L'or bénéficie du soutien sous-jacent de la pandémie de Covid, qui est dovish pour les politiques des banques centrales. La situation sanitaire en Inde pèse comme une épée de Damoclès sur la croissance mondiale.

Le métal jaune a marqué un plus haut de 3 mois aujourd’hui.

L’Or se situe sur une tendance ascendante depuis le dépassement des 1760 USD, droite de polarité qui est maintenant support. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Le franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes confirme cette lecture haussière.

Le métal jaune pourrait revenir sur les plus hauts annuels à 1960 USD

Toutefois le RSI en situation de surachat indique une surchauffe possible. Cela est confirmé par l’écart des prix avec la moyenne mobile à 34 périodes.

Une consolidation horizontale ou un retour des prix vers les deux moyennes mobiles à 34 et 200 périodes n’est pas à exclure sans que cela remette en cause la tendance positive.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

