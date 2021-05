Le cours de l’or à un plus haut de trois mois grâce aux perspectives de surchauffe

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le s craintes de surchauffe font pression sur les rendements réels , soutien nent l’or

Le cours de l’or revient tester la borne haute de son canal descendant de long terme

Les craintes de surchauffe font pression sur les rendements réels, soutiennent l’or

Le cours de l’or continue à profiter de la faiblesse du dollar et des craintes de surchauffe de l’économie pour progresser. L’injection massive de liquidités couplée aux plans de relance colossaux des Etats et la réouverture presque synchronisée des grandes économies du globe font craindre un emballement de l’inflation. Conséquence, le métal jaune a inscrit un plus haut de trois mois à 1850$ ce lundi. Les membres de la Fed se montrent beaucoup plus sceptiques sur le retour de l’inflation, estimant que la hausse des prix au-delà de l’objectif de la Fed ne sera que temporaire.

Les perspectives d’inflation à 5 ans des opérateurs de marché sont montées à leur plus haut niveau depuis 2014 à 2,34% la semaine dernière contre à peine 2% début mars. Cette hausse des perspectives d’inflation fait ainsi pression sur les rendements obligataires réels. Le rendement réel à 5 ans des Etats-Unis est tombé à un niveau record à -1,8% la semaine dernière et celui à 10 ans est tombé à son niveau le plus bas depuis début février à -0,90%.

Dans ce contexte, les prochaines publications économiques devraient être particulièrement importantes pour les marchés. Plus les statistiques économies seront positives et supérieures aux attentes, plus le scénario d’une surchauffe sera crédible, ce qui augmentera les chances de voir la Fed normaliser sa politique monétaire. A l’inverse, plus les statistiques économiques seront décevantes, moins le marché tablera sur une normalisation rapide de la politique monétaire de la Fed.

Parmi les statistiques économiques, ce sont celles sur l’emploi qui devraient être les plus importantes, car la Fed a indiqué qu’elle attendra un retour du marché de l’emploi à son niveau d’avant crise avant d’envisager une hausse de ses taux directeurs. Les chiffres hebdomadaires sur le chômage et ceux mensuels sur les créations d’emplois (NFP) devraient donc être particulièrement scrutés par les marchés.

Le cours de l’or revient tester la borne haute de son canal descendant de long terme

Graphique journalier du cours de l’or réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater le cours de l’or être revenu tester la borne haute de son canal baissier dans lequel il évolue depuis l’automne dernier ainsi que sa moyenne mobile à 200 jours. Bien que la tendance de court terme soit haussière, le ratio rendement-risque n’est pas en faveur des acheteurs sous cette oblique.

La réaction de l’or sous la borne haute du canal sera décisive pour les perspectives de moyen et long terme. Une sortie par le haut du canal serait un signal en faveur d’une nouvelle tendance haussière et d’un retour au sommet de l’été dernier à environ 2075$ tandis qu’un repli ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de baisse vers des nouveaux plus bas.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE