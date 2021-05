Pétrole Brent : L’espoir sur la reprise porte le prix du baril proche de son plus haut de l’année

Points-clés de l’article sur le cours du Brent :

Les cours de pétrole progressent sur fond de réouverture des économies

Le pétrole Brent pourrait revenir tester son sommet de 2019 à court terme

Les cours de pétrole progressent sur fond de réouverture des économies

Les cours de pétrole progressent nettement ce mercredi, s'échangeant à un sommet de près de deux mois, sur fond d'espoird'un retour à la normale de la demande aux États-Unis suite aux efforts de réouverture et à la campagne de vaccination.

Il faut dire que les dernières publications économiques sont très rassurantes. Les indices PMI sont à leurs plus hauts, les revenus des ménages atteignent des niveaux records et la confiance des consommateurs est remontée à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie.

Les cours de pétrole sont également soutenus par une offre sous tension, l’OPEP continuant de brider sa production ce qui a pour effet de réduire les stocks de pétrole à travers le monde. Les stocks de brut sont ainsi revenus à leur moyenne quinquennale aux Etats-Unis.

Les campagnes de vaccination continueront d’être décisives pour les cours de pétrole, car les perspectives économiques dépendent en grande partie du calendrier de l’immunité collective. Plus rapidement les économies atteindront l’immunité collective, plus rapidement elles pourront durablement sortir de cette crise sanitaire.

Le pétrole Brent pourrait revenir tester son sommet de 2019 à court terme

Graphique hebdomadaire du cours du pétrole Brent réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de moyen et long terme des cours de pétrole sont haussières. Le Brent a repris sa tendance haussière courant avril après avoir inscrit un creux à 60$. Il pourrait poursuivre sa hausse jusqu’à atteindre son sommet de 2019 à 75,60$ voire son sommet de 2018 à 86,70$.

Aucun signal technique ne vient pour le moment compromettre la tendance haussière, mais comme toute matière première, à mesure que les prix remontent, la production est censée augmenter. Aux Etats-Unis, la production pourrait commencer à réaugmenter puisque les puits de pétrole de schiste commencent à être rentable à partir de 50-55 dollars. La Russie, soucieuse de ses parts de marché, pourrait de son côté être tentée de faire davantage pression sur l’OPEP+ pour augmenter sa production.

Bien que la tendance soit haussière, les cours de pétrole pourraient donc avoir du mal à progresser davantage ces prochains mois.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE