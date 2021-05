Hebdo des matières premières : Hausse généralisée

Points clés de l’article :

Les matières premières ont bondi à leur plus haut niveau en près de dix ans, la reprise des plus grandes économies mondiales alimentant la demande de métaux, de denrées alimentaires et d'énergie, tandis que le mauvais temps nuit aux récoltes et que les goulets d'étranglement dans les transports freinent l'approvisionnement.

L'indice Bloomberg Commodity Spot, qui suit les prix de 23 matières premières, a augmenté de 0,8 % mardi pour atteindre son plus haut niveau depuis 2011. La jauge a grimpé de plus de 70 % depuis qu'elle a atteint son plus bas niveau en quatre ans en mars de l'année dernière.

Avec certaines grandes économies qui émergent de la pandémie, les métaux augmentent en raison de la reprise de la fabrication, et le retour des automobilistes sur les routes stimule les prix de l'énergie ( Voir pétrole par ailleurs). Dans le même temps, les récoltes de maïs, de blé et de sucre ont bondi en raison de la sécheresse qui frappe les plantations au Brésil, aux États-Unis et en Europe, tandis que la Chine absorbe les réserves. Les fonds spéculatifs ont augmenté leurs paris haussiers sur les matières premières, alimentant un nouveau pari inflationniste.

Depuis son point bas de Mars 2020 et la formation d’un double creux validée avec le dépassement des 33 215 USD, le cuivre a connu une hausse vertigineuse. L’objectif du double creux correspond au plus haut historique de 2011 que les cours sont en passe de rejoindre à 46 495 USD.

Le RSI sur tous les horizons de temps, du quotidien au mensuel, se situe en zone de surachat et met en garde contre une possible consolidation voire correction. Le franchissement du plus haut historique pourrait donc se faire après un retracement.

Evolution des cours du cuivre en données mensuelles :

L’argent est un peu en retard par rapport à d’autres matières premières bien que les cours aient réussi à dépasser une oblique descendante et invalider la récente tendance baissière. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont légèrement ascendantes et on privilégiera une proursuite de la progression des cours du métal blanc vers 28,34 USD.

Un retour sous la droite de polarité à 25,63 USD annulerait ce scénario de reprise et exposerait les cours à un retour vers les plus bas de mars.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Le café s’attaque à une forte résistance sur les 1500 USD. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont ascendantes et les cours ont été soutenu par une oblique haussière. Le franchissement des 1500 USD donnerait lieu à une poursuite de la hausse vers le plus haut de 2019 à 1594 USD.

Toutefois le contact de la résistance et le RSI en zone de surachat pourraient donner lieu à une respiration avant le dépassement de la résistance. Seule une rupture de l’oblique mettrait fin à la tendance positive.

Evolution des cours du café en données quotidiennes :

