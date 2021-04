Or, argent, pétrole : L’hebdo des matières premières

Le secteur bancaire compte parmi les plus fortes hausses du jour. #CAC40 Ainsi, Crédit agricole confirme la sortie de son triangle, la prochain cible se situe à 13,40€ puis 13,80€. https://t.co/UoBoTxGJfE

#Ethereum : Belle démonstration de force, la crypto superforme depuis quelques séances. Les prix voudraient aussi s'offrir le luxe de franchir la borne haute du canal. $ETHUSD https://t.co/xO0ZDGAYYY

#DAX30 : Données horaires - L'indice pourrait rallier son ancien sommet avec cette sortie de triangle ascendant. $DAX https://t.co/ql84AAT5fb

#EURJPY #forex MM Forex : Fed ce soir, le yen baisse après la BOJ https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/04/28/Morning-Meeting-Forex--Dans-l-attente-de-la-Fed-EURJPY-le-yen-baisse-apres-la-BOJ.html

#BTC GOLDMAN SAYS TOO EARLY FOR BITCOIN TO COMPETE WITH GOLD FOR SAFE HAVEN DEMAND & TWO CAN COEXIST

GOLDMAN : DO NOT EXPECT CHINA TO BE ONLY MAJOR SOURCE OF GROWTH IN COMING DECADE IN COMMODITY DEMAND

GOLDMAN SACHS: WE SEE COMMODITIES RALLYING ANOTHER 13.5% OVER THE NEXT SIX MONTHS

#forexsignals #EURJPY EUR/JPY : Nouvelle impulsion haussière . Prochaine résistance 133,15, plus haut de septembre 2018 https://t.co/Zv29BFqYkH

RT @DeItaone: OPEC+ TO STICK TO CURRENT PLAN TO EASE OIL OUTPUT CUTS FROM MAY 1 - OPEC+ SOURCE