Le cours de l’or signe un plus haut de deux mois à 1800$

Le cours de l’or continue à profiter du repli des taux longs

Le cours de l’or pourrait remonter jusqu’en haut de son canal baissier

Le cours de l’or reprend quelques couleurs depuis le début du mois. Profitant de la baisse des rendements obligataires et du dollar, le métal jaune est remonté à un plus haut de près de deux mois à 1800$ mercredi.

L’évolution des rendements obligataires continuera d’être cruciale pour le cours de l’or puisque les investisseurs n’hésiteront pas à diminuer leur exposition à l’or si les taux remontent. Actuellement à 1,56%, le rendement à 10 ans américain évolue 20 points de base en dessous de son récent sommet.

Il pourrait rebondir pour dépasser son récent plus haut, à condition que les perspectives s’améliorent davantage. Pour cela, des nouveaux progrès sur le front situation et économiques devront être réalisés.

Concrètement, une vaccination et une réouverture plus rapide des économies et l’approbation de projet de loi de relance accentueraient la pression sur le marché obligataire et donc sur l’or.

A court terme, le principal catalyseur à surveiller sera les rapports PMI préliminaires du mois d’avril. Publiés vendredi, des lectures supérieures aux attentes renforceraient l’appétit pour le risque, ce qui ferait pression sur l’or et les obligations.

Graphique journalier du cours de l’or réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont beaucoup plus tranchées. Les perspectives sont haussières depuis la semaine dernière après que l’or ait dépassé sa résistance à 1755$. En dépassant cette résistance, le cours de l’or a formé une figure de retournement en « double bottom » ouvrant théoriquement la voie à un rebond jusqu’à 1835$.

Néanmoins, les perspectives de fond restent baissières tant que l’or ne sort pas par le haut de son canal baissier dans lequel il évolue depuis l’automne dernier.

Pour que l’or sorte par le haut de ce canal, les taux longs américains devront continuer à se replier, bien en dessous des niveaux actuels, ce qui semble peu probable (sauf si les perspectives économiques venaient à s’assombrir).

