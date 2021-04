Pétrole WTI : le prix du baril remonte à un plus haut d’un mois

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

L’AIE et l’OPEP revoient à la hausse leurs perspectives de demande de pétrole

Le pétrole WTI pourrait revenir à son plus haut de mars à court terme

Les cours de pétrole poursuivent leur rebond ce mardi. En hausse de 1%, les prix du pétrole s'échangent à des plus hauts d’un mois à 64,08$ le baril WTI et 67,78$ le baril Brent dans un contexte de repli du dollar américain et d'amélioration des perspectives de la demande pour 2021. En effet, l'AIE et l'OPEP ont relevé leurs prévisions de demande de pétrole pour 2021 de 230 000 barils par jour (bpj) et 100 000 bpj respectivement la semaine dernière.

Le pétrole est également soutenu par une diminution plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis selon les données de l’EIA et d’API et par une information de S&P Global Platts selon laquelle Arabian Gulf Oil Co, une filiale de la National Oil Corporation libyenne, a interrompu le pompage dans ses champs pétroliers en raison de paiements impayés par le gouvernement libyen depuis septembre.

Du côté de la demande, les cours de pétrole sont soutenus par l’accélération du rythme de vaccination à travers le monde et par la décision de l'Inde de permettre à tous les citoyens de plus de 18 ans de se faire vacciner contre le COVID-19 à partir du 1er mai.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le pétrole WTI rebondit depuis le début du mois après avoir retracé jusqu’à son support à 57,40$ en mars. Les perspectives sont à nouveau haussières, mais le WTI s’approche d’une zone de résistance majeure à environ 66,50$. En cas de repli sous cette résistance un retour au récent plus bas à 57,40$ serait à prévoir.

Outre la vaccination, le prochain catalyseur à surveiller seront les rapports PMI préliminaires du mois d’avril. Les PMI « flash » pour le Japon, l’Europe et les Etats-Unis seront publiés vendredi. Des lectures supérieures aux attentes seraient positives pour le pétrole et inversement.

