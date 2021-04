Or, Argent : Des signaux positifs pour les métaux précieux

Points clés de l’article :

Plusieurs facteurs favorables pour les métaux précieux

L’or valide un figure en double creux

L’argent met fin à sa tendance négative

L'or ont affiché vendredi un sommet d'un mois et demi et l'argent un sommet de quatre semaines. La baisse du dollar, qui a atteint son plus bas niveau en quatre semaines a été favorable aux métaux précieux. Les achats techniques ont également soutenu les prix de l'or vendredi après que le contrat COMEX de juin sur l'or ait clôturé jeudi au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Les prix de l'argent ont également été soutenus par des données chinoises solides et des données américaines sur le logement meilleures que prévu.

Le prix de l'or a été soutenu vendredi par un rapport de Reuters selon lequel la Banque populaire de Chine (PBOC) autoriserait les banques nationales et internationales à importer 150 tonnes d'or supplémentaires pour satisfaire la demande locale.

Les données de vendredi sur le logement aux États-Unis ont soutenu la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. Les mises en chantier en mars aux États-Unis ont augmenté de 19,4 % en mensuel pour atteindre un sommet de 1,739 million de plus de 14 ans, ce qui est supérieur aux attentes de 1,613 million. De même, les permis de construire de mars ont augmenté de 2,7 % en mensuel pour atteindre 1,766 million, ce qui est supérieur aux prévisions de 1,750 million.

Par ailleurs, les commentaires pessimistes du gouverneur de la Fed, M. Waller, ont été favorables aux métaux précieux lorsqu'il a déclaré que l'économie américaine est prête à " exploser " dans les mois à venir, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et qu'il n'y a " aucune raison de débrancher le soutien économique jusqu'à ce que nous ayons vraiment terminé. "

La vigueur des données économiques chinoises est favorable à la demande de métaux industriels et aux prix de l'argent. Le PIB de la Chine au premier trimestre a connu une croissance record de +18,3 % en glissement annuel (données de 1978). De plus, la production industrielle chinoise du mois de mars a augmenté de 14,1 % par rapport à l'année précédente, soit la plus forte hausse depuis 9 ans et demi. En outre, les ventes au détail en Chine ont augmenté de +34,2% en glissement annuel (données de 1995), ce qui est plus fort que les attentes de +28,0% en glissement annuel.

L'or bénéficie du soutien sous-jacent de la pandémie de Covid, qui a un effet dovish sur les politiques des banques centrales. La moyenne sur 7 jours des nouvelles infections Covid aux États-Unis a atteint 71 343 mardi, soit le chiffre le plus élevé en 7 semaines. De même, l'Allemagne a signalé 31 117 nouvelles infections à Covid jeudi, soit le chiffre le plus élevé depuis trois mois, et le taux d'occupation des unités de soins intensifs a atteint 88 % mercredi, soit le chiffre le plus élevé depuis plus d'un an. En outre, l'Inde a signalé jeudi un record de 200 739 nouvelles infections à Covid. Au niveau mondial, les infections à Covid ont dépassé 139,850 millions, tandis que les décès ont dépassé 3,002 millions.

L’or valide une figure en double creux

L’or a validé une configuration en double creux en franchissant la ligne de cou et droite de polarité qui faisait office de résistance à 1760 USD et qui devient à nouveau support. Un pull back semble se produire, ce qui est classique en analyse technique après le dépassement d’une résistance.

Tant que l’on reste au-dessus de cette droite, l’objectif reste la moyenne mobile à 200 périodes à 1840 USD, qui correspond aussi à l’objectif défini par la figure en double creux. Une clôture sous l’oblique haussière invaliderait ce scénario positif.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

L’argent met fin à sa tendance négative

L’argent a franchi une oblique baissière mettant fin à une séquence négative en vigueur depuis le 1er février qui avait démarrée avec un chandelier doji longue ombre qui annonçant la reprise en main des vendeurs.

Les cours vendredi ont affiché un chandelier hésitant avec une ombre haute plus longue que le corps et n’a pas pu rejoindre la résistance à 26,64, ce qui démontre que les baissiers sont toujours présents. Pour l’instant le marché est donc neutre, il faudra attendre le franchissement de cette résistance pour valider une opinion positive sur l’argent.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes

