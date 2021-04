Pétrole WTI : les perspectives dépendent du support à 57$

Points-clés de l’article sur le cours du pétrole WTI :

Les restrictions sanitaires et la réduction du gel de production de l’OPEP font pression sur le pétrole

Le support du WTI à 57,41$ est un pivot clé

Les cours de pétrole sont sous pression ces dernières semaines. Le prolongement des restrictions sanitaires en Europe, notamment en France et en Allemagne, et la décision de l’OPEP+ d’augmenter progressivement sa production à partir du mois d’avril font pression sur les marchés.

Le cartel et ses alliés ont décidé d’augmenter leur production de 350 000 barils en mai et juin et de 441 000 en juillet. Dans le même temps, l’Arabie Saoudite a décidé de progressivement mettre fin à sa coupe supplémentaire de production d’un million de barils par jour de place depuis.

Au total, ce sont donc 2 millions de barils par jour qui seront ajoutés au marché à partir de cet été. Cette décision était attendue compte tenu de l’amélioration des perspectives économiques et de la forte reprise dans certaines régions du monde comme aux Etats-Unis et en Chine.

L’évolution de la situation sanitaire continuera d’être le principal catalyseur des cours de pétrole. En temps normal, l’évolution de l’offre est ce qui influence le plus les cours de pétrole, car l’évolution de la demande est relativement stable et peu volatile. Néanmoins, la crise sanitaire a changé ce constat puisque les restrictions sanitaires ont des conséquences extrêmement importantes sur l’économie et par conséquent la demande.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives des cours de pétrole restent haussières, mais dépendent intégralement du support à 57,41$ actuellement testé. Un repli sous ce support serait un signal en faveur d’un retournement baissier, ou du moins d’une correction, puisque le WTI formerait une figure en « tête et épaules ». L’objectif baissier théorique de cette figure se situerait à environ 47$.

En l’absence de repli sous 57,41$, les perspectives de fond restent haussières, mais il sera préférable d’attendre un dépassement de l’oblique baissière de court terme pour éventuellement se repositionner à l'achat. Si le WTI dépasse cette oblique, la première résistance à surveiller serait le plus haut de mars à environ 67$.

