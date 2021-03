Gold : le cours de l’or plombé par la hausse des rendements obligataires

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

L a hausse des rendements obligataires plombe le métal jaune

XAU/ USD les prix enfoncent leur support à 1 700$

Le cours de l’or est pénalisé par la pentification de la courbe destaux et la hausse des rendements des emprunts d'Etat américain. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans poursuit sa progression et s'adjuge 3 points de base, à 1,747%. Le taux de référence du marché est monté ce mardi jusqu'à 1,78%, son plus haut niveau depuis janvier 2020. Il avait touché au début de l'année un point bas à 0,915%.

La hausse des taux obligataires, suscitée par l'amélioration des perspectives économiques et la crainte d'une remontée de l'inflation aux Etats-Unis, pèse sur le métal jaune. Les investisseurs ont décidé de privilégier les secteurs les plus susceptibles de profiter de la reprise, délaissant ainsi le Gold réputé pour son statut de valeur refuge.

Néanmoins, certains analystes s’inquiètent de la progression conjointe des marchés actions et des rendements obligataires, un phénomène souvent considéré annonciateur d'une prochaine consolidation.

Graphiquement, le métal jaune ne parvient pas à reprendre des couleurs et les vendeurs continuent de mettre une forte pression sur les cours. Par ailleurs, le marché tente d’inscrire un nouveau plus bas à la suite de la cassure des 1 703$.

A court terme, nous pourrions assister à une phase de consolidation dans un range entre 1 750$ et 1 680$. Une nouvelle rotation des prix en direction de la borne opposée accompagnée d’une cassure permettraient de rallier les 1 790$. Pour rappel, le cours de l’or est enfermé dans un canal baissier depuis août 2020, ainsi la rupture de la borne haute devrait conduire à une reprise de la dynamique de fond haussière.

Toutefois, si le support à 1 680$ cède sous la pression vendeuse, alors l’actif risque de poursuivre sa chute pour rejoindre le prochain niveau technique clé autour de 1 625$.

Pour résumer, le Gold est prisonnier entre deux niveaux majeurs, la résistance à 1 750$ et le support à 1 680$. De ce fait, seule la rupture donnera le tempo pour la suite mais le risque baissier domine pour les semaines à venir.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

