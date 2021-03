L’HEBDO DES MATIERES PREMIERES : Argent, pétrole, cacao

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent teste un support important à court terme

L’environnement devient moins positif pour les métaux et notamment l’argent avec la situation sanitaire européenne qui pourrait compromettre le rythme de la reprise économique et la hausse des taux d’intérêts.

Mardi, les commentaires hawkish du président de la Fed de Dallas, M. Kaplan, ont été négatifs pour les métaux précieux lorsqu'il a déclaré que la hausse des rendements du Trésor au cours du mois dernier était un signe de bonne santé et qu'il estimait que la première hausse des taux de la Fed aurait lieu en 2022, ce qui est plus hawkish que le consensus de la Fed qui ne prévoit aucune hausse des taux d'intérêt jusqu'en 2023. Cette voie discordante pourrait devenir prédominante malgré la position inchangée du président Powell.

L'inquiétude suscitée par la troisième vague d'infections Covid en Europe est favorable à l'or mais pourrait freiner la croissance économique et est négative pour la demande de métaux industriels comme l’argent. La chancelière allemande, Mme Merkel, a déclaré mardi que l'Allemagne se trouvait "dans une situation très, très grave", le nombre de cas de Covid augmentant de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissant à nouveau." Elle a déclaré que l'Allemagne se mettrait en état d'urgence pendant les vacances de Pâques, pendant cinq jours à partir du 1er avril, et que tous les magasins seraient fermés, à l'exception des magasins d'alimentation.

L’argent est sorti de son canal haussier et après un pull back sur le haut du canal revient tester une droite de support sur 24,95. Une rupture donnerait le signal d’une correction vers 21,90 USD. A l’inverse un rebond pourrait relancer la progression du métal blanc, ce qui serait confirmé en cas de dépassement des 26,64 USD.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : L’or noir se reprend dans une phase de correction

Les craintes sur la demande liées aux mesures de confinement en Europe sont à relativiser. Selon des enquêtes réalisées mercredi, l'activité industrielle allemande a atteint un niveau record en mars et le secteur des services a progressé après cinq mois consécutifs de contraction, ce qui suggère que la plus grande économie d'Europe fait fi de la crainte d'une pandémie, selon Reuters. Cela signale un rebond de la demande de pétrole qui reflète le bond que nous avons observé en Asie.

Aux États-Unis, la demande de pétrole et de gaz semble forte nous devrions assister à une forte demande d'essence, car les vaccinations et une plus grande circulation possible avec la réouverture des économies devraient maintenir une demande solide.

En outre, un pétrolier bloquant le canal de Suez bloquera les exportations de pétrole dans l'un des principaux points d'étranglement mondiaux. Le canal de Suez et l'oléoduc SUMED sont des voies stratégiques pour les expéditions de pétrole et de gaz naturel du golfe Persique vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces deux voies combinées représentaient environ 9 % du commerce mondial du pétrole par voie maritime. Un porte-conteneurs s'est coincé dans l'une des parties les plus étroites du canal de Suez, bloquant la voie d'eau. Selon les rapports, il pourrait bloquer le canal pendant plusieurs jours et faire diminuer l’offre.

Le pétrole se reprend donc aujourd’hui et a établi un support à 57,26 USD. Toutefois à très court terme, les cours corrigent et évoluent sous les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui confirment que l’or noir se situe dans une phase de consolidation après une vague de hausse de 5 mois.

La rupture du support à 57,26 USD accentuerait la correction vers le retracement Fibonacci de 38,2%. Un retour des prix au-dessus de la MM34 signalerait la fin de cette phase de respiration.

Evolution des cours du pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : le cacao évolue dans un triangle

Le cacao évolue dans une vaste figure en triangle dont la sortie déterminera le prochain mouvement d’ampleur. La borne haute se situe sur 1830 USD et la borne basse passe sur 1650 USD. La situation actuelle est donc neutre mais on surveillera la sortie qui pourrait induire une tendance puissante.

Evolution des cours du cacao en données quotidiennes :

