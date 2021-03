Brent : le pétrole se stabilise après sa lourde chute

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU PÉTROLE

Les cours du pétrole restent fragilisés au lendemain d’un plongeon

Brent : une rupture de canal haussier

Le marché pétrolier a connu jeudi sa plus lourde chute depuis avril 2020, les deux contrats de référence dégringolant d'environ 7% dans un marché anxieux par les perspectives de demande et les niveaux des stocks de brut.

Aux Etats-Unis, les stocks de brut à 500 millions de barils, sont à leur plus haut niveau depuis début décembre. L'Agence internationale de l'énergie a estimé mercredi qu'après le choc sanitaire, la demande mondiale de pétrole devrait mettre deux ans à retrouver ses niveaux d'avant-crise.

Le pétrole Brentreste dont fragilisé vendredi au lendemain d'une séance où les craintes combinées autour de la demande et des niveaux de stocks d'or noir ont sanctionné brutalement l'optimisme qui prévalait sur le secteur.

Les investisseurs s'inquiètent aussi depuis quelques jours du ralentissement des campagnes de vaccination dans certains pays. La suspension du vaccin AstraZeneca dans la plupart des pays de l’Union Européenne a fait resurgir les doutes sur la reprise de la demande de produits pétroliers en Europe.

Toutefois, certains experts estiment que cette chute n’est que de courte durée, le plan de relance de 1 900 milliards de dollars prévu par Joe Biden devrait soutenir la demande dans les mois à venir.

GRAPHIQUE DU PÉTROLE BRENT EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Graphiquement, force est de constater que le Brent évoluait dans un canal haussier depuis plusieurs semaines. Ainsi, la rupture de la borne basse invite désormais à la prudence pour les prochains jours.

Pour l’instant, nous assistons à un pull back sur le bas canal mais les vendeurs pourraient tenter de prendre l’ascendant afin d’entamer une correction plus profonde. La moyenne mobiles 50 périodes et le support à 58,10$ sont les derniers remparts pour éviter une poursuite de la dégringolade. Une incursion sous ces niveaux ne serait pas de bon augure pour l’or noir, les prix risqueraient d’accélérer leur baisse en direction des 55,30$ puis 52,50$. Par ailleurs, l’indicateur RSI a confirmé une divergence baissière, ce qui suggère un mouvement correctif de plus grande ampleur.

De ce fait, les acheteurs vont devoir se manifester rapidement et reconquérir le niveau des 61,90$ pour réintégrer le canal haussier. A court terme, dans l’attente du prochain catalyseur une phase de consolidation est envisageable entre 58,10$ et 61,90$.

