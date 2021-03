Gold : le cours de l’or reste sous pression

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

XAU/ USD les prix entament un léger rebond

L’once d’or a amorcé un rebond la semaine dernière, toutefois le flux haussier manque de carburant à cause des incertitudes persistantes sur les taux réels. Les investisseurs vont donc se tourner vers les déclarations de la Reserve Fédérale américaine mercredi afin d’avoir plus de visibilité pour les prochains jours.

La Fed devrait observer le statu quo mais pourrait modifier ses prévisions sur l'économie et apporter des indications sur la hausse des rendements obligataires et des anticipations d'inflation, toujours au centre des préoccupations.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans recule un peu autour des 1,6070%, après une envolée la semaine dernière qui l'a porté au plus haut niveau depuis février 2020 vers 1,641%. Les investisseurs seront à l'affût des commentaires du présidentJerome Powell car les rendements américains sont susceptibles d’augmenter à une vitesse trop rapide. Selon une enquête réalisée par Bank of America auprès des opérateurs, une hausse des rendements supérieur à 2% risquerait de provoquer une correction de plus de 10% sur les marchés actions.

Graphiquement, le métal jaune tente timidement de reprendre de la hauteur mais la pression vendeuse continue de faire rage. Les prix sont toujours enfermés dans un canal baissier, ainsi la reprise haussière sera possible uniquement si le marché parvient à s’extraire de la borne haute autour des 1 800$. Pour ce faire, le prochain pallier à reconquérir serait les 1 750$, un franchissement de ce seuil conduirait à une accélération vers la moyenne mobile 50 périodes proche des 1 790$.

Néanmoins, les acheteurs doivent absolument défendre le pivot clé des 1 703$. Une incursion sous ce niveau invaliderait le scénario de reprise haussière alors les vendeurs risqueraient d’enfoncer le clou pour rallier les prochains supports. Nous pourrions donc assister à une poursuite de la dégringolade vers 1 670$ puis la borne basse du canal à 1 625$.

Pour résumer, le Gold est prisonnier entre deux niveaux majeurs, la résistance à 1 750$ et le support à 1 703$. De ce fait, seule la rupture donnera le coup d’envoi du prochain flux directionnel.

