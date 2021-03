OR : Fin de correction ou simple pause dans la baisse ?

Points clés de l’article :

La baisse des taux obligataires permet au métal jaune de retrouver de l’attractivité

L’Or entre un retracement de 50% et 61,8%

Les prix du métal jaune ont poursuivi à la hausse. L'or a progressé après l'affaiblissement du dollar et la baisse des taux obligataires. D’un autre côté, le prix de l'or a été pénalisé par la reprise des actions, qui a réduit la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. Les pressions plus faibles qu’anticipé sur les prix à la consommation aux États-Unis sont également négatives pour la demande d'or en tant que couverture contre l'inflation.

Mercredi, le rendement des billets de trésorerie à 10 ans a baissé de 1,9 pb à 1,507 %, s'éloignant ainsi du sommet annuel de 1,624 % atteint vendredi dernier. La baisse des rendements est positive pour les prix de l'or, car elle peut inciter certains investisseurs à renforcer leurs positions longues en or en tant que réserve de valeur. La stabilisation du taux au-dessus des 1,50% aujourd’hui s’accompagne d’une stagnation de l’or.

Le rapport sur les prix américain était négatif pour la demande d'or en tant que couverture contre l'inflation, après que l'IPC de base de février a augmenté de +0,1 % en mensuel et de +1,3 % en glissement annuel, ce qui est légèrement inférieur aux attentes de +0,2 % et de +1,4 % respectivement. Le gain de +1,3 % en glissement annuel est la plus faible augmentation depuis 8 mois.

La demande de valeurs refuges et les politiques accommodantes des banques centrales ont stimulé les achats de métaux précieux par les fonds ces derniers mois. Cependant, des liquidations à long terme sont apparues pour l'or après que les positions longues sur l'or dans les ETF soient tombées à un plus bas de 8 mois et demi mardi, en baisse par rapport au record d'octobre de 3 459,8 tonnes métriques (données depuis 2002).

L’or a retracé 61,8% de sa hausse de Mars/ Aout 2020 et est revenu sur une droite de support sur 1670. La cassure des 1765 USD, retracement de 50%, annonçait une extension de la correction . Le long chandelier vert de mardi permet au métal jaune de se stabiliser.

Une rupture du support à 1670 USD serait très négatif et pourrait voir le métal jaune retracer entièrement la hausse vers le plus bas de Mars à 1450 USD. Au contraire une réintégration du support devenant résistance selon le principe de polarité à 1765 USD donnerait un signal de fin de correction.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

