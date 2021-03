Argent, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent rebondit vers le bas d’un canal haussier

Une dose d’énergie : le pétrole dans une phase de correction passagère

Du côté des matières premières agricoles : Le café confirme sa tendance haussière

Les prix de l'or et de l'argent ont clôturé mardi en hausse. Un dollar plus faible mardi a stimulé les prix des métaux précieux, ainsi que la baisse des rendements des T-notes. Les métaux précieux bénéficient également du soutien de la Chambre des représentants, qui devrait approuver mardi ou mercredi le plan d'aide de la lutte contre la pandémie de 1 900 milliards de dollars proposé par le président Biden. Le projet de loi sur l'aide alourdira considérablement la dette nationale et les déficits extérieurs et est donc favorable aux prix des métaux précieux. L’évolution des taux longs et du dollar sont les principaux facteurs qui catalysent le marché.

Les cours de l’argent sont sortis par le bas d’un canal ascendant pour rejoindre la moyenne mobile à 200 périodes considérée comme frontière entre un marché baissier et haussier. Un pull back sur la borne basse du canal est en cours et tout l’enjeu est de voir une réintégration du canal ou pas. En cas d’échec la correction pourrait se poursuivre vers 23,60.

Evolution de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : le pétrole dans une phase de correction passagère

Les prix du pétrole se stabilisent après la correction de lundi, le marché réalisant que les fondamentaux du marché pétrolier montrent des marchés tendus et suggèrent des prix plus élevés. La baisse du pétrole de lundi s'explique par le fait que les spéculateurs sont entrés sur le marché à la suite d'informations faisant état d'une attaque de drones des rebelles houthis contre l'Arabie saoudite, qui n'a pas fait de dégâts, et ont quitté le marché à la clôture. Cependant, bien que la hausse du pétrole Brent ait pu être prématurée, elle n'est probablement que le signe avant-coureur d'autres mouvements haussiers des prix dans les jours à venir. L’offre reste sous contrôle et la demande reste soutenue avec la campagne de vaccination qui accélère dans le monde.

La correction du début de semaine a rejoint la moyenne mobile à 13 périodes et la droite de polarité à 63,74 USD aujourd’hui. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont ascendantes mais une divergence baissière sur le RSI pourrait conduire les cours à casser ce support. Si c’était le cas, le pétrole WTI pourrait accentuer la phase corrective vers la moyenne mobile à 34 périodes. En cas de rebond la tendance haussière reprendrait vers le plus haut à 67,85 USD.

Evolution des prix du pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le café confirme sa tendance haussière

La demande reprend en corrélation avec la campagne de vaccinations dans le monde qui permet la levée des restrictions et plus d’interactivités sociales.

Le café a fortement rebondi hier sur une oblique haussière de moyen terme. Le chandelier d’hier représente un avalement haussier qui est très positif pour la suite. Les cours pourraient revenir vers les plus hauts de septembre à 1500 USD. Seule une clôture sous l’oblique haussière remettrait en cause ce scénario positif.

Evolution des cours du café en données quotidiennes :

