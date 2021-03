Or, pétrole, cacao: L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’Or risque de s’enfoncer un peu plus

Une dose d’énergie : L’or noir consolide dans l’attente de la réunion de l’Opep +

Du côté des matières premières agricoles : Sortie haussière pour le cacao

Hier, les prix de l'or et de l'argent se sont repris après leurs pertes initiales et ont affiché des gains modérés. Un retournement du dollar a permis aux métaux précieux de rebondir , après que l'indice dollar ait reculé par rapport à son plus haut niveau depuis trois semaines et ait baissé. Les métaux précieux ont également trouvé un soutien en raison de la faiblesse des actions et des commentaires des banques centrales dovish.

Toutefois ce rebond s’inscrit dans une tendance baissière de court terme et la hausse des taux obligataires reste le facteur prédominant qui entraîne le cours du métal jaune vers le bas. C’est donc un élément central de l’évolution de l’or dans l’immédiat.

Techniquement, la cassure de la droite de support, également retracement Fibonacci de 50% de la hausse Mars/Aout 2020, est très négative. Le scénario d’une poursuite de la baisse vers un retracement Fibonacci de 61,8% voire vers la droite de support à 1670 USD est à privilégier. Sous ce niveau, la tendance de moyen terme serait abandonnée.

Pour reprendre son chemin haussier à court terme, les prix devront repasser au-dessus des 1765 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : L’or noir consolide dans l’attente de la réunion de l’Opep +

Mardi, les prix du pétrole brut et de l'essence sont tombés à leur plus bas niveau depuis une semaine avant de se stabiliser. La perspective du rétablissement par l'OPEP d'au moins 1,0 million de baril par jour de production de brut a pesé sur les prix du brut. Les prix du pétrole brut ont également été impactés par des données économiques mondiales plus faibles que prévu.

L'OPEP+ se réunira jeudi pour décider des niveaux de production de brut du groupe et décider s'il faut relancer la production de brut en avril. Le consensus du marché est que l'OPEP+ doit augmenter la production d'au moins 1 million de bpj. L'Arabie saoudite décidera également si elle mettra fin à sa réduction volontaire de 1,0 million de bpj de sa production de brut. Des incertitudes qui pèsent sur les cours

Le pétrole WTI a établi un plus haut à 63,75 avec un chandelier en forme de doji accompagné d’une divergence baissière proche d’une résistance majeure composée par les plus hauts 2019/2020. Ces éléments vont dans le sens d’une consolidation à court terme avec comme support la MM34 et le point bas du 19 février à 58,60 USD. Tant que les cours restent au-dessus de ce niveau une clôture au-dessus de la MM13 relancerait la hausse. Sous ce niveau, une correction se mettrait en place avec comme support 57,20 USD et 54 USD.

Evolution du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Sortie haussière pour le cacao

Les cours du cacao sont sortis d’une phase de consolidation en rectangle dont l’objectif est la hauteur de la figure reportée et qui correspond à une résistance sur 1865 USD. Si les cours rejoignaient directement ce niveau, avec un RSI déjà en zone de surachat, il est probable qu’une consolidation intervienne.

Un retour sous le haut du rectangle à 1761 serait négatif et invaliderait cette sortie haussière.

Evolution des cours du cacao en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

