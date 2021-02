OR : Un support important à 1765 USD

Points clés de l’article :

Le marché de l'or semble se stabiliser juste au-dessus de 1765 USD niveau technique.

Dans l'ensemble, la performance de l'or jusqu'à présent cette année a été décevante, avec une baisse enclenchée depuis le 6 janvier . En effet, le marché a été confronté à quelques vents contraires jusqu'à présent. Les rendements américains ont augmenté plus vite que prévu dans un contexte de perspectives de plus en plus optimistes sur l'économie avec le plan de relance aux Etats Unis qui se dessine et le processus de vaccination engagé. Le taux à 10 ans est passé de 0,90% à 1,35 % ces derniers jours.

Les données américaines ont surpris à la hausse récemment, soutenant de plus en plus les attentes positives sur la croissance. Par exemple, la confiance des consommateurs est ressorti aujourd’hui aux Etats Unis en hausse à 91,3 contre 90 attendu.

La baisse du dollar américain est aussi stoppée pour le moment, ce qui est un facteur défavorable pour le métal jaune, l’ indice dollar s'échange autour des niveaux de début d’année, après une baisse de près de 14% par rapport au sommet atteint en Mars de l'année dernière jusqu'au creux de la vague à la fin du mois de décembre. Cela dit, la tendance baissière sur le dollar est toujours d’actualité, compte tenu des prévisions d'une détérioration continue de la situation aux États-Unis des déficits des comptes courants et d’une politique monétaire toujours accommodante. Le président de la Fed a confirmé devant le congrès que l’économie est encore loin des niveaux requis pour un changement de politique. Une reprise de la glissade du billet vert devrait donc permettre de soutenir l'or dans les semaines à venir.

Par ailleurs, le positionnement des investisseurs à la vente sur l'or est devenu beaucoup plus mince. Le total des positions spéculatives nettes sur l'or a diminué pour la troisième semaine consécutive. La combinaison de la liquidation des positions longues et des nouvelles positions courtes parmi les gestionnaires de fonds signifie que la position nette est à peine longue de 6,80moz, le plus bas niveau depuis mai 2019, ce qui ne représente qu'environ un quart du sommet de 27,31moz atteint en 2016. D’un point de vue contrariant donc, il semblerait que les positions soient plus équilibrées et moins propices à un mouvement d’ampleur.

Techniquement, la baisse de l’or s’est arrêtée sur la droite de polarité à 1765 USD qui a provoqué un rebond. Le métal jaune est coiffé par la moyenne mobile à 34 périodes. Un franchissement de cet obstacle lui permettrait de s’élever vers la moyenne mobile à 200 jours sur 1883 USD. Au-delà une reprise haussière se dessinerait vers la forte zone de résistance sous les 2000 USD.

En cas de rupture des 1765 USD, la correction s’amplifierait vers le support à 1670 USD ou vers le retracement de 50% de toute la hausse d’Aout 2018 à Aout 2020 sur 1620 USD.

Analyse des cours de l’or en données quotidiennes :

