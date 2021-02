Or, cuivre, pétrole, sucre : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’or plonge, le cuivre au plus haut depuis 2012

Les prix de l'or et de l'argent ont clôturé à la baisse mardi, l'or étant à son plus bas niveau depuis une semaine et demie. Le prix de l'or a reculé en raison de la hausse du dollar, de l'envolée des rendements des obligations d'État dans le monde et de la hausse record des actions. Le support à 1765 USD est à surveiller. Les pertes de l'argent ont été contenues grâce à des données économiques mondiales meilleures que prévu qui ont renforcé l'optimisme pour la demande de métaux industriels.

Le cuivre a atteint son niveau le plus élevé depuis 2012, l'humeur à prendre des risques sur les marchés mondiaux ayant contribué à faire monter les actions et à faire pression sur le dollar.

Les prix ont grimpé en flèche en raison de l'optimisme que suscite l'utilisation de vaccins contre les coronavirus, ce qui devrait contribuer à une reprise de la croissance mondiale. Le cuivre a grimpé de 5,3 % la semaine dernière sur le London Metal Exchange, ce qui représente la plus forte hausse depuis juillet. Alors que les nouvelles variantes de Covid-19 menacent de tempérer les perspectives, les investisseurs misent sur les dépenses du gouvernement américain avec le nouveau plan de relance et le lancement du vaccin contre le coronavirus pour stimuler la reprise économique.

Les cours du cuivre sont dans une tendance haussière marquée avec des cours qui évoluent au-dessus de sa moyenne mobile à 13 périodes depuis Mai. Les cours pourraient rejoindre les plus hauts de 2012 à 3,9895, prochaine résistance.

Cependant le RSI entre à nouveau en zone de surachat et met en alerte contre une respiration possible du marché avant de reprendre le chemin de la hausse. Les supports se situent sur 3,4736 et surtout sur la droite de polarité rejoint par la MM34 à 3,3215.

Evolution de cours du cuivre en données hebdomadaires :

Une dose d’énergie : Le grand froid aux Etats Unis fait bouillir les prix du pétrole

Les prix du pétrole brut et de l'essence ont atteint leur plus haut niveau depuis 13 mois. Les prix du pétrole brut ont augmenté en raison de la réduction de la production de pétrole aux États-Unis, le temps le plus froid qu'ait connu l'intérieur des États-Unis depuis plus de 30 ans ayant réduit la production. De plus, les perspectives de mesures supplémentaires de relance économique ont fait grimper les indices boursiers américains à de nouveaux records mardi, ce qui a renforcé la confiance dans les perspectives économiques et a entraîné une hausse de la demande d'énergie et des prix du pétrole.

La production américaine de pétrole a diminué de 2,0 millions de baril par jour en raison des températures arctiques actuelles qui couvrent la majeure partie des États-Unis, selon les estimations du NEF de Bloomberg. Les températures à Midland, Texas, le centre de production de brut, ont plongé à -19 Celsius lundi, le plus bas depuis 1989. Les pertes actuelles de production de brut aux États-Unis sont dues à une combinaison de fermetures de puits de pétrole, d'interruptions des conduites d'écoulement et de perturbations du transport routier et ferroviaire, toutes dues au froid extrême. En outre, de nombreuses raffineries du Texas ont temporairement fermé leurs portes, les pannes de courant dans le sud des États-Unis ayant coupé l'électricité à de nombreuses raffineries.

Les cours ont donc accéléré et rejoint l’objectif défini par la sortie de la configuration en drapeau à 60,20 USD. La prochaine résistance se situe sur 65,50 USD, une zone correspondant aux plus hauts de 2019/2020. La moyenne mobile ascendante à 34 périodes soutient toutes les respirations.

Cependant, le RSI est très largement surachetée et un fois passée cette épisode météorologique on pourrait assister à une correction de la tendance haussière vers la MM34.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles :Le sucre dessine un creux arrondi

Les prix du sucre continuent à grimper avec des signes d'une demande accrue. La Chine est moins présente à l’achat sur le marché pour l'instant, mais d'autres pays ont pris le relais et achètent.

Les cours ont dépassé une résistance importante à 388 qui fait office maintenant de support selon le principe de polarité puis le sommet atteint en février. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont alignées à la hausse. Le sucre a dessiné un creux moyen terme dit en soucoupe avec une lente décrue, une stabilisation puis une remontée.

Les cours vont pouvoir rallier la résistance à 483 USD support de décembre 2016 rejoint par l’oblique projetée sur les deux derniers sommets. Le dépassement de cette résistance serait un signal d’une reprise durable

Tant que les cours se maintiennent au-dessus de la MM34 la tendance est haussière.

Evolution des cours du sucre en données hebdomadaires :

