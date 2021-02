La correction de l’or pourrait s’accentuer ces prochains mois

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or est à nouveau sous pression à court terme, revenant à un plus bas d’une semaine à 1820$. Les métaux précieux sont à nouveau pénalisés par la tentative de rebond à court terme des taux longs réels sur un niveau plancher.

En effet, comme en 2012, le rendement à 10 ans américain ajusté aux perspectives d’inflation des 10 prochaines années tente depuis plusieurs mois de rebondir sur un plancher à environ -100 bps (-1,00%).

Cet écart entre les rendements obligataires et les perspectives d’inflation est important, car plus il est élevé, plus les investisseurs institutionnels vont trouver le marché obligataire attractif. A l’inverse, plus il est bas moins ils vont le trouver attractif car le rendement des obligations ne couvre pas l’inflation, ce qui résulte en une perte de pouvoir d’achat de l’argent investi.

Pour le moment, le taux réel à 10 ans n’a pas réussi à durablement rebondir sur son support à -100 bps. En 2012, ce même taux a consolidé pendant de nombreux mois entre -50 et -100 bps avant de redevenir positif. L’or est sous pression depuis le mois d’août, mais il le sera encore plus lorsque le taux réel à 10 ans rebondira durablement sur ce support. L’or avait chuté de plus de 20% en quelques mois lorsque ce taux était redevenu positif en 2013.

Le rebond des taux réels devrait dépendre de l’évolution des perspectives d’inflation

L’or et les métaux précieux seront donc dépendants des taux réels ces prochains mois. Difficile à dire lorsque cet écart rebondira, car cela dépendra essentiellement des perspectives d’inflation et de croissance des opérateurs de marché. En 2013, cet écart avait commencé à redevenir positif suite à un repli des perspectives d’inflation après avoir atteint 2,5% et à un rebond du rendement à 10 ans américain après avoir touché un plus bas à environ 1,5%.

Etant donné que les anticipations d’inflation actuelle sont à 2,2%, nous pouvons nous attendre à ce qu’elles continuent à remonter, ce qui empêcherait le taux réel de rebondir. Néanmoins, ces anticipations d’inflation ne pourront pas remonter indéfiniment, car la Fed a un objectif de contenir l’inflation à « une moyenne de 2% sur la durée ». Il y a donc un moment où ces anticipations d’inflation atteindront un plafond, ce qui permettra aux taux réels de rebondir et à l’or d’accélérer sa correction (comme en 2013).

Le cours de l’or dans un canal descendant depuis août 2020

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or évolue dans un canal descendant (depuis que les taux réels ont atteint le plancher à -100 bps). Les perspectives de fond sont baissières tant que le métal jaune évolue dans ce canal.

Le premier support à surveiller sera le creux de novembre à 1776$ proche duquel il a rebondi début février. Un repli sous ce support renforcerait les perspectives baissières et ouvrirait la voie à un retour de l’or à son support du printemps 2020 à environ 1681$.

En cas de sortie par le haut du canal, nous pourrions anticiper un retour à la résistance de novembre 2020 et janvier 2021 à 1950$.

