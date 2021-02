Argent, Platinium, Pétrole, Soja: L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent a bien digéré l’épisode Wallstreetbets, le platinium s’envole, l’or stagne

Les prix de l'argent se sont rétablis après la semaine dernière tumultueuse et l’épisode Wallstreetbets. Ce n’est pas la première fois qu’un corner échoue sur le métal blanc, les frères Hunt avaient connu pareille mésaventure .

Revenons donc aux fondamentaux et il n’est pas impossible que les cours de l’argent poursuivent leur hausse. Tout d’abord, la chute de l'indice dollar à son plus bas niveau depuis une semaine a été un facteur positif pour les métaux précieux. Mais l’argent pourrait aussi bénéficier d’un plan de relance américain finalement adoptée sans compromis sur la fourchette haute des estimations soit 1,9 milliard de dollar. Le plan Biden fait la part belle aux investissements verts.

L'argent est un composant clé des panneaux solaires, ce qui en fait un meilleur investissement que l'or pour les investisseurs qui s'intéressent au marché des métaux afin de profiter de la repise économique. La consommation de métaux industriels est repartie sur des niveaux élevés comme l’atteste la hausse des prix. Le Platinium s’envole littéralement.

Les prix de l’argent se sont stabilisés et se maintiennent au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 34 périodes et se ont même dépassé celle à 13 périodes. Les cours évoluent dans un canal haussier et pourraient revenir sur le seuil psychologique des 30 USD.

Evolution des prix de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Le pétrole s’enflamme mais est proche d’une correction

Le pétrole à court terme a atteint un nouveau record annuel et pourrait ralentir lorsque le WTI atteindra les 60 USD.

Le pétrole est stimulé par le plan de relance des démocrates. S'ils parviennent à le faire passer, cela donnera au pétrole et à la production un grand coup de fouet.

Mardi, le président de la Fed de Dallas, M. Kaplan, a déclaré qu'il voyait une forte poussée de la croissance du PIB en 2021 et une croissance supérieure à la tendance en 2022 et qu'il ne voyait pas de risque systémique sur les marchés financiers. Ces propos sont favorables à la demande d’énergie.

Les signes d'atténuation de la pandémie aux États-Unis sont positifs pour les perspectives de croissance économique et la demande énergétique après que la moyenne à 7 jours des nouvelles infections au Covid aux États-Unis soit tombée à 110 487 lundi, la plus basse en 3 mois.

Aux États-Unis, sur la base des kilomètres parcourus, nous constatons une forte amélioration du trafic de marchandises et il est toujours en plein essor.

La quantité de pétrole brut stocké a diminué et soutient les prix. Vortexa a indiqué lundi que la quantité de pétrole brut stockée dans le monde sur des pétroliers qui sont restés immobiles pendant au moins sept jours a diminué de -22% p/p à 88,750 millions de barils au 5 février.

Cependant, une correction des prix pourrait être nécessaire, même si les fondamentaux du pétrole et des produits restent haussiers.

L'inquiétude concernant la demande énergétique chinoise pourrait être un facteur déclencheur à court terme. Le gouvernement chinois décourage les voyages pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire en raison de la résurgence du Covid, certaines provinces offrant des incitations en espèces et des bons alimentaires aux résidents qui choisissent de rester chez eux.

Un autre facteur négatif pour le brut est l'augmentation des exportations en provenance de la Libye. La Libye exportera 1,21 million de baril par jour ce mois-ci, soit le plus grand volume depuis octobre, date à laquelle la Libye a repris la production de pétrole, selon un rapport de Bloomberg.

La sortie du drapeau début février a propulsé les cours. Les prix du pétrole se sont envolés avec une accélération vertigineuse et 9 séances d’affilée positives. Le RSI atteint des niveaux très élevés. La tendance est certes haussière mais avec des niveaux pareils, une correction est tout à fait envisageable.

L’objectif se situe sur les 60 USD et une correction devrait se dessiner sur ces niveaux, si elle n’intervient pas avant. Un retour sur la moyenne mobile à 34 périodes serait raisonnable pour que les cours reprennent leur souffle sans remettre en cause la tendance haussière.

Evolution des cours du pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Les prix du soja flambent

Le soja est en forte hausse en raison des achats spéculatifs de fonds spéculatifs. Le marché attend le prochain rapport WASDE qui devrait montrer une forte demande intérieure et d'exportation et une réduction des stocks finaux. La récolte au Brésil a été retardée en raison de dates de plantation tardives dues au temps sec et maintenant trop de pluie qui a causé des retards de récolte et quelques problèmes de qualité également. Les pluies arrivent à leur terme dans certaines régions, les activités de récolte devraient donc reprendre plus activement cette semaine. La Chine a déjà effectué ses achats pour cette année et l'année prochaine. La hausse des prix a pour l’instant peu d’impact sur la demande américaine.

Les prix du soja ont augmenté de façon vertigineuse depuis la fin de l’été pour atteindre 1436 USD. La correction durant une semaine au cours du mois de janvier n’a pas été suivi et les cours reviennent sur les plus hauts soutenus par la moyenne mobile à 34 périodes. Tant que le soja évolue au-dessus la tendance reste haussière.

Sous 1298 une correction se mettrait en place.

Evolution des cours du soja en données quotidiennes :

