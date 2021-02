Pétrole : Le prix du baril signe un plus haut de 13 mois et revient tester une oblique baissière historique

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

L’optimisme sur le redressement de l’économie mondiale porte les cours de pétrole à un plus haut de 13 mois

Le pétrole WTI revient tester une oblique baissière de long terme majeure

Les cours de pétrole n’en finissent plus de progresser. Depuis le début du mois de février, l’or noir s’est adjugé de plus de 10% sur les marchés financiers, évoluant désormais à son niveau le plus élevé depuis janvier 2020, avec le WTI au-dessus de 58 dollars le baril et le Brent au-dessus de 61 dollars.

L’optimisme des opérateurs de marché sur la reprise économique mondiale est le principal soutien aux cours de pétrole ces dernières semaines. Les investisseurs sont de plus en plus confiants sur le redressement de l’économie mondiale grâce à l’accélération du rythme des campagnes de vaccination, en particulier aux Etats-Unis où le nombre de vaccination est d’environ 1,5 million par jour, mais également grâce au plan de relance américain de 1 900 milliards de dollars qui devrait voir le jour plus tôt que prévu, d’ici là fin du mois.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a par mis la pression sur ses collègues du Congrès ce weekend en déclarant que l’économie américaine devrait retrouver son niveau d’emploi pré-pandémique en 2022, soit deux ans plus tôt que les estimations du Bureau du budget du Congrès, si le plan de relance est adopté rapidement. Un exploit lorsque l’on sait que l’économie américaine a perdu 20 millions d’emplois lors de la crise sanitaire et n’en a récupéré que 10 millions.

Il n’y a que l’Europe qui, pour le moment, freine la hausse des cours de pétrole. En effet, le prolongement sans fin des restrictions sanitaires a évidemment un poids important sur l’économie européenne et sa demande de pétrole.

Graphique mensuel du cours du pétrole WTI réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives deviennent mitigées malgré l’important rebond des derniers mois. En effet, bien que la tendance soit haussière, le prix du baril WTI revient actuellement tester une oblique baissière majeure : celle qui passe par tous les sommets historiques (2008, 2013, 2014, 2018).

La réaction du marché sous cette oblique sera à surveiller. Le franchissement de cet oblique serait un premier signal en faveur d’un retournement haussier majeur. Toutefois, ce n’est qu’en cas de dépassement du plus haut de 2018 à 77$ que les perspectives de long terme deviendraient réellement haussières.

En cas de repli sous cette oblique, le signal serait plutôt baissier, en faveur d’un retour du prix du baril vers ses niveaux moyens des dernières années à 50$.

L’évolution du pétrole dépendra des perspectives de croissance sur l’économie mondiale et de la production de l’OPEP+. Plus les investisseurs seront confiants sur la reprise mondiale, plus les cours de pétrole seront soutenus. Néanmoins, plus les cours de pétrole seront haut, moins il y a de chances que les membres de l’OPEP+ s’entendent sur une poursuite du gel de production.

