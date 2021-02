Gold : le cours de l’or fragilisé par la hausse du dollar et des taux

RT @GuillaumeBayre: Rien de plus vrai : sans les shorts, pas de short squeeze et donc d'envolée https://t.co/5xmK0Kc33W

RT @DeItaone: U.S. TREASURY YIELDS HIGHER AFTER DIP ON JOBS REPORT; 10-YEAR NOTE LAST AT 1.1807% https://t.co/iB3n1i0WVD