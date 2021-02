Argent, or, pétrole, sucre : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent digère la bataille des individuels contre les fonds spéculatifs

Une dose d’énergie : Les prix se tendent avec la baisse de l’offre

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre poursuit son ascension

Les prix de l'or ancien et de l'argent ont baissé hier, l'or étant au plus bas depuis deux semaines. La hausse de l'indice du dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis deux mois, a exercé une pression sur les prix des métaux, et la vigueur des actions a réduit la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. Les prix de l'argent ont également chuté mardi, la hausse des achats des investisseurs individuels de lundi ayant disparu après que le CME ait augmenté les marges sur les positions en argent.

Les prix de l'argent ont chuté mardi après que le groupe CME ait augmenté les marges sur les contrats à terme de l'argent du Comex de 18 %, passant de 14 000 $ à 16 500 $ par contrat, ce qui a probablement provoqué une liquidation longue par les opérateurs qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas augmenter l’appel de marge supplémentaire. Le CME a augmenté ses marges après que les prix de l'argent aient atteint leur plus haut niveau depuis 8 ans lundi, suite à une frénésie d'achat au détail déclenchée par les recommandations du forum WallStreetBets de Reddit d'acheter le iShares Silver trust, le plus grand actif négocié en bourse qui suit l'argent, dans une tentative de forcer les grandes banques à couvrir leur supposée position courte sur l'argent.

Mardi, le président de la Fed de Dallas, M. Kaplan, a fait des commentaires pessimistes sur les métaux précieux en déclarant qu'il ne voyait pas de risques systémiques sur les marchés à l'heure actuelle. Il a également déclaré qu'il s'attendait à une amélioration de la mobilité économique à partir de juin et que ce serait un signe de bonne santé si les rendements des obligations à long terme augmentaient.

Les prix de l’argent ont donc brièvement franchi le seuil psychologique des 30 USD avant de fortement se replier. Le gap ouvert lundi a été complètement comblé et les cours sont revenus au même niveau qu’avant l’épisode Wallstreet bets.

Toutefois, les prix de l’argent restent dans une tendance haussière soutenus par une oblique ascendante. La consolidation en vigueur depuis le mois d’aout a pour base le niveau des 22,00 USD et tant que les prix évoluent au-dessus le biais de moyen terme est positif. Le franchissement de l’oblique baissière en Décembre donnait le signal d‘une reprise haussière.

Ainsi mon avis reste positif sur les cours de l’argent et la baisse d’hier ne devrait pas se poursuivre au-delà de l’oblique. Un retour sur les 30 USD et au-delà est envisageable. Invalidation sous l’oblique qui donnerait le signal d’une correction vers 22 USD.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Les prix se tendent avec la baisse de l’offre

Les prix du pétrole s'envolent, en partie parce que l'Arabie saoudite a décidé de réduire sa production de 1,0 million de barils par jour pour soutenir les prix du pétrole dans le monde. La Chine accumule également du pétrole car elle se rend compte que le prix du pétrole pourrait augmenter fortement à l'avenir. La demande physique signale un marché de l’or noir tendu et un marché qui le sera encore plus à l'avenir.

Depuis des mois, le sous-investissement dans le pétrole, dû d’abord à la crise du coronavirus et les faillites des petits producteurs puis à la pression politique pour une énergie verte, est un grand risque. Le risque de hausse des prix est considérable.

La hausse des prix a fortement repris après une phase de consolidation qui prévalait depuis début janvier. Le franchissement la résistance donne un premier objectif à 56,20 USD à court terme mais il est possible que les prix aillent rejoindre à terme le seuil psychologique à 60 USD et la résistance hebdomadaire de janvier 2020 à 65,50 USD.

Ce scénario haussier serait invalidé sous 51,60 USD.

Evolution des cours du pétrole CFD WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le sucre poursuit son ascension

Les marchés du sucre à New York et Londres restent soutenus sur des anticipations de demande meilleure que prévu. La Chine a fini d'acheter pour l'instant, mais d'autres pays ont pris le relais . Le marché londonien du sucre blanc a été le plus fort, indiquant une bonne demande pour le sucre blanc et non pour l'éthanol.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 jours sont orientés à la hausse et la moyenne mobile à 200 périodes ascendante indique une tendance de moyen terme positive. Si les cours arrivent à franchir la résistance à 455 USD alors ils pourraient rejoindre le niveau des 480 USD support de Décembre 2016. Un retour sous le support à 425 USD remettrait en cause ce scénario et exposerait les cours du sucre à une correction vers la droite de polarité à 385 USD.

Evolution des cours du sucre en données quotidiennes :

