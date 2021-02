Silver : Après GameStop, les boursicoteurs font bondir le cours de l’argent

Points-clés de l’article sur le cours de l’argent :

Les boursicoteurs font bondir l’argent, mais les taux réels pourraient commencer à faire pression

Le cours de l’argent revient tester une résistance majeure

L'argent a bondi de plus de 10% pour atteindre 30 dollars l'once ce lundi, un niveau jamais vu depuis février 2013. La frénésie des boursicoteurs sur les petites capitalisations boursières s'est étendue au marché de l'argent ce weekend. Les petitsspéculateurs se sont rassemblés autour de forums, comme ils l’ont fait la semaine dernière sur GameStop et d’autres actions, justifiant cette décision par le fait que les banques auraient manipulé les cours de l’argent en les maintenant artificiellement bas.

Concernant les fondamentaux, le cours de l’argent est, comme le cours de l’or, directement drivé par les taux réels. Les flèches dans le graphique ci-dessous montrent que les retournements du cours de l’argent coïncident avec les retournements des taux réels.

Source : fred.stlouisfed.org

Depuis mi-janvier, l’argent et l’or rebondissent étant donné que les rendements réels diminuent. Cette baisse des rendements réels revient sur un niveau de support à environ -100 bps. Il est donc possible que les rendements réels rebondissent à court terme ce qui ferait pression sur le cours de l’argent.

Les perspectives économiques des investisseurs seront décisives. Plus le marché sera confiant sur la reprise économique, plus les rendements réels remonteront et donc plus les métaux précieux seront sous pression. A l’inverse, plus les incertitudes sur la reprise économique seront grandes, plus les rendements réels diminueront et donc plus les métaux précieux seront haussiers.

Graphique journalier du cours de l’argent réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l'analyse technique, les perspectives ont recommencé à se retourner à la hausse courant décembre après que le cours de l’argent ait franchi l’oblique baissière qui passait par les sommets d’août, septembre et de novembre.

La spéculation des boursicoteurs depuis ce weekend a fait temporairement bondir l’or à un plus haut de 8 ans, mais il est revenu sous son plus haut d’août à 29,86$. Cette résistance sera techniquement très importante. Une clôture journalière au-dessus serait un signal haussier en faveur d’une poursuite de la tendance haussière.

Néanmoins, étant donné l’important bond de l’argent aujourd’hui (+10%) et le fait que les taux réels soient revenus à ses plus bas des derniers mois à -100 bps, il se pourrait que l’argent n’ait pas le carburant nécessaire pour dépasser cette résistance. La hausse de l’argent pourrait donc uniquement dépendre des petits boursicoteurs ces prochaines séances.

