Argent, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Les métaux précieux : l’argent consolide au sein d’un triangle

Une dose d’énergie : Le pétrole soutenu par la demande venue de Chine et d’Inde

Du côté des matières premières agricoles : Le café revient sur une oblique haussière

Les métaux précieux : l’argent consolide au sein d’un triangle

L’argent se maintient sur des données économiques américaines meilleures que prévu. De plus, la décision prise mardi par le FMI de relever ses estimations de croissance mondiale pour 2021 a pesé sur l'or, mais a fait grimper le prix de l'argent. Un dollar plus faible mardi a soutenu les prix des métaux. Le FMI a relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 à 5,5 %, contre 5,2 % en octobre, en citant le lancement des vaccins Covid et d'autres mesures de relance budgétaire.

Les données économiques américaines de mardi ont été négatives pour l'or mais ont soutenu la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. L'indice américain des prix des logements S&P Core Logic a augmenté de 9,5 % en glissement annuel, plus que les prévisions de +8,9 %, le rythme de croissance le plus rapide depuis 6-3/4 ans. De plus, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de janvier a augmenté de 2,2 à 89,3, plus que les prévisions de 89,0.

Toutefois, les investisseurs restent concernés par la recrudescence du virus et l’impact des nouvelles restrictions.

Le prix de l’argent est en consolidation depuis aout entre le point haut à 27,93 et la droite de support sur 21,90. Une oblique baissière reliant les derniers points hauts forme une nouvelle résistance. Cette oblique et la droite de support forment un triangle.

Les moyennes mobiles ascendantes indiquent un biais haussier. La figure se situe dans une tendance haussière ce qui augmente la probabilité de sortir par le haut.

Les cours pourraient donc prolonger leur consolidation avant de sortir à la hausse de ce triangle rectangle.

Evolution des cours de l’argent en données hebdomadaires :

Une dose d’énergie : Le pétrole soutenu par la demande venue de Chine et d’Inde

La demande de pétrole augmente dans le monde entier, ce qui compense les craintes liées aux nouvelles mesures restrictives sur l’économie. Le FMI a relevé les prévisions de croissance mondiale de 5,2 % à 5,5 %. Cela signifie une augmentation de la demande de pétrole. La demande de produits pétroliers de l'Inde, ainsi que celle de la Chine, a atteint un niveau pré pandémie. Un rapport indien montre que la demande totale de produits pétroliers de l'Inde en novembre a augmenté de 170 baril par jour d'un mois sur l'autre pour atteindre un niveau de 4,90 MBD comme avant la crise.

La demande américaine est aussi en hausse mais pourrait être contrecarrée par la flambée des prix de l'essence que pourrait entraîner la nouvelle politique verte du président Biden. Cette politique devrait mener aussi à une baisse de l’offre américaine d’or noir, ce qui va soutenir les prix.

Les cours du pétrole consolident horizontalement au-dessus d’une droite de support à 51,43. Tant que l’on reste au-dessus les cours pourraient rejoindre le niveau de février 2021 à 54,65 USD.

En cas de cassure du support, les cours pourraient revenir sur 49,43 USD. Le RSI est dans une tendance baissière et appuie le scénario d’une consolidation de court terme.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le café revient sur une oblique haussière

Les nouvelles mesures de restrictions en Europe pèsent sur les cours. La demande des cafés et autres services de restauration est encore très faible car les consommateurs continuent à boire du café à la maison.

Les cours du café retracent 61,8% de la dernière vague de hausse et reviennent sur une oblique haussière qui fait office de support depuis avril. Tant que les prix restent au-dessus de ces deux niveaux (oblique et ratio Fibonacci) la tendance haussière n’est pas remise en cause mais il faudra dépasser une oblique baissière pour confirmer une nouvelle impulsion.

En cas de rupture, les cours pourraient retracer intégralement et revenir sur 1223.

Evolution des cours du café en données quotidiennes :

