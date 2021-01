Pétrole : le WTI proche d’une résistance majeure

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Le s durcissement s des restrictions sanitaires en Chine et en Europe font pression sur le pétrole à court terme

Les perspectives de long terme dépendront du rythme des campagnes de vaccination

Le pétrole WTI revient proche d’une oblique résistance majeure

Les cours de pétrole marquent le pas depuis quelques semaines après avoir rallié des plus hauts de près d’un an à 54$ le baril WTI et 57$ le baril Brent. Il faut dire que les prix des barils avaient nettement remonté en novembre et décembre. Les deux derniers mois, le pétrole WTI avait bondi de plus de 50% grâce aux résultats concluants des vaccins de Pfizer/BioNTech ainsi que Moderna.

A court terme, les fondamentaux sont un peu plus mitigés. L’amélioration des perspectives que permettent ces vaccins est contrebalancée par des incertitudes sur la reprise économique au premier trimestre compte tenu du durcissement des restrictions sanitaires en Chine et en Europe.

Pékin a ordonné aux citoyens d'éviter de voyager pendant les vacances du Nouvel An lunaire qui commenceront à la mi-février et les pays européens prolongent les restrictions sanitaires sévères pour réduire la propagation du virus.

Le sentiment est également ébranlé à court terme par l'incertitude quant à l'approbation rapide d'une nouvelle aide fiscale américaine. La Maison-Blanche tente toujours de convaincre les républicains et les démocrates du Congrès la nécessité du plan de relance de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden.

Les perspectives de long terme dépendront du rythme des campagnes de vaccination

Néanmoins, nous pouvons noter que les importations de pétrole brut en Inde ont atteint leur plus haut niveau en plus de deux ans, grâce à un assouplissement des restrictions sociales et que l'Irak a réduit sa production de pétrole pour compenser son excédent de production l’année dernière par rapport à son quota fixé par l’OPEP+.

Sur le long terme, les perspectives sont toujours positives pour les cours de pétrole qui devraient profiter des mesures fiscales et budgétaires expansionnistes et de la réouverture des économies. Cela dit, un élément déterminant pour les prix des barils (comme les marchés actions), sera la vitesse des campagnes de vaccination. Plus l’immunité collective prendra du temps à être atteinte, plus longtemps des restrictions sanitaires seront en place et donc plus longtemps l’économie sera bridée.

Le pétrole WTI revient proche d’une oblique résistance majeure

Graphique hebdomadaire du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le pétrole WTI marque le pas depuis trois semaines après avoir inscrit un plus haut de 9 mois à 54,50$, proche d’une oblique baissière de long terme majeure. En effet, le pétrole WTI est remonté jusqu’à l’oblique baissière qui passe par les sommets de 2018 et 2020.

Le franchissement de cette oblique serait un important signal haussier qui ouvrirait la voie à un retournement haussier majeur. Ce signal aurait vraisemblablement lieu si des pays producteurs décident de réduire davantage leur production ou si nous avons des meilleures perspectives sur la demande, donc si la production de vaccins accélère plus rapidement que prévu.

En attendant, les perspectives de long terme restent techniquement orientées à la baisse tant que le WTI évolue sous cette oblique. Un signal baissier comme un avalement soutiendrait le scénario d’une correction majeure sous cette oblique.

