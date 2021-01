Le cours de l’or continue à suivre les taux réels

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Les taux réels continuent à guider le cours de l’or

L’or sous pression tant que le 10 ans américain ne revient pas à 1,50%

Le cours de l’or pourrait revenir tester une oblique aussière pluriannuelle

Les taux réels continuent à guider le cours de l’or

Le plan de relance massif promis par Joe Biden en début d’année a mis un sérieux coup de frein à la remontée de l’or. Le métal jaune a chuté de plus de 7% en l’espace de quelques séances au début de l’année après que le président élu ait promis des aides importantes pour relancer l’économie, des aides qui seront financés par l’émission de nouvelle dette, ce qui a fait pression sur le marché obligataire et donc remonté les taux.

En effet, les rendements obligataires américains ont fortement progressé depuis le début de l’année, passant de 0,90% à un plus haut à 1,20%. Mais plus que le rendement absolu du 10 ans américain, c’est le rendement réel (le rendement ajusté aux anticipations d’inflation) qui est le plus déterminant pour juger de l’attractivité du marché obligataire. La chute de l’or au début du mois a été causée par un rebond du rendement réel à 10 ans après être revenu tester son creux de cet été à environ -110 bps (-1,1%).

Cette hausse du rendement réel a amélioré l’attractivité du marché obligataire et a donc incité les investisseurs à revenir sur les obligations. A l’inverse, les métaux précieux, appréciés dans le contexte de taux bas et de rendements réels négatifs, ont donc subit de plein fouet cette remontée des taux.

L’or sous pression tant que le 10 ans américain ne revient pas à 1,50%

La pression sur les métaux pourrait perdurer ces prochains mois. Avec Janet Yellen à la tête du Trésor américain, l’ancienne présidente de la Fed a déclaré aux sénateurs que l’administration devrait profiter des taux historiquement bas pour relancer l’économie. Le déficit public américain devrait donc rester important ces prochaines années, ce qui devrait soutenir les taux.

La Fed ne devrait pas s’inquiéter de la hausse des rendements obligataires (qui pèsent sur les investissements et la consommation), tant qu’elle est due à une hausse des anticipations d’inflation et de croissance des investisseurs. Néanmoins, une zone à ne pas dépasser est l’ancien plancher du taux à 10 ans américain à environ 1,50%. Une remontée du 10 ans américain au-dessus de ce seuil pourrait pousser la Fed à faire pression sur les taux. Le cours de l’or devrait donc rester sous pression jusqu’à temps que le 10 ans américain remonte à 1,40-1,50%.

Le cours de l’or pourrait revenir tester une oblique haussière pluriannuelle

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or est orienté à la baisse depuis l’été dernier après avoir inscrit un record à environ 2075$. Le cours de l’or évolue depuis dans un biseau ascendant, dont il est temporairement sorti par le haut fin 2020, juste avant l’annonce de Joe Biden d’un nouveau plan de relance à venir.

Le cours de l’or évolue désormais autour de sa moyenne mobile à 200 jours. Il pourrait à court terme rebondir dessus comme il l’avait fait en fin novembre et revenir tester sa résistance à 1960$. Toutefois, les perspectives de fond restent baissières tant que l’or n’aura pas dépassé cette résistance.

A mesure que les rendements obligataires remontent, l’or pourrait donc poursuivre son déclin et éventuellement revenir tester l’oblique haussière de long terme qui passe par les plus bas de 2018, 2019 et 2020 (en bleu).

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE