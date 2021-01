Pétrole WTI : Le temps d’une correction ?

Points clés de l’article :

WTI : la séance de vendredi en avalement baissier annonce-t-elle une correction ?

Les prix du pétrole brut ont affiché des pertes vendredi. Un rallye du dollar à un plus haut de 3 semaines et demie a entraîné une baisse des prix de l'énergie, ainsi que la faiblesse des données économiques américaines qui ont été négatives pour la demande. De plus, les nouvelles selon lesquelles les gouvernements resserrent et étendent les restrictions pour lutter contre le Covid sont baissières pour la croissance économique et la demande de carburant.

Les données économiques américaines de vendredi, plus faibles que prévu, ont été négatives pour la demande d'énergie et les prix du brut. Les ventes au détail américaines de décembre ont baissé de 0,7 % sur 1 mois et de 1,4 % ex-auto, ce qui est beaucoup plus faible que les attentes inchangées et de 0,2 % ex-auto. De plus, l'indice manufacturier Empire en Janvier a chuté de façon inattendue de -1,4 à 3,5, son plus bas niveau depuis 7 mois, ce qui est beaucoup plus faible que les attentes de +1,1 à 6,0. En outre, l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'université du Michigan a chuté en Janvier de -1,5 à 79,2, plus faible que les attentes de -0,8 à 79,5 .

Du côté de l’offre de nouveaux facteurs devraient influencer le marché. Les tensions géopolitiques occultées depuis le début de la crise du Covid pourraient revenir perturber le marché. L'Iran continue en effet d'émettre des menaces. Des missiles de croisière ont été tirés jeudi dans le cadre d'un exercice naval dans le golfe d'Oman, selon les médias de l'Etat, sous la surveillance de ce qui semble être un sous-marin nucléaire américain envoyé dans la région alors que les tensions entre les pays s'intensifient. Est-ce un test pour Biden dès son arrivée ?

Enfin, avec l'arrivée du président Joe Biden, il semble que les combustibles fossiles soient en voie de disparition. La guerre de Biden contre cette source d’or noir a déjà un impact sur les prix du pétrole et la menace s'accroît alors que de plus en plus de banques boycottent les investissements dans les projets de combustibles fossiles, ce qui entraînera une hausse des prix du pétrole et du gaz.

La hausse du CFD WTI s’est arrêtée avant d’atteindre la résistance hebdomadaire correspondant au plus haut de février 2020. L’avalement baissier de vendredi va dans le sens d’une correction avec un RSI qui repasse sous le niveau de surachat. Pour l’instant les prix se stabilisent sur la moyenne mobile à 13 périodes et peuvent toujours revenir tester la zone de résistance entre 53,94 et 54,65. Mais le chandelier en avalement est un signal de retournement.

Une rupture de la moyenne mobile à 13 périodes donnerait un signal d’une correction plus ample vers le seuil psychologique à 50 USD ou la moyenne mobile ascendante à 34 périodes qui va rejoindre une droite de polarité à 49,43 USD.

Evolution du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

