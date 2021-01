Or, argent, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’argent résiste mieux que l’or aux turbulences

Les prix des métaux précieux ont chuté la semaine dernière en raison de la hausse des rendements des obligations d'États et de la vigueur des actions qui ont réduit la demande d'or en tant que valeur refuge. Les prix du métal jaune ont plus souffert que ceux de l’argent. Les prix de l'argent sont soutenus en raison de l'optimisme économique mondial qui est positif pour la demande de métaux industriels.

La hausse des rendements des obligations d'État est négative pour les prix des métaux précieux, les investisseurs délaissant les métaux non rémunérés pour se tourner vers des emprunts d'État à meilleur rendement. Mardi, le rendement des obligations américaines à 10 ans a atteint 1,186 %, son plus haut niveau depuis 9 mois et demi, avant de retomber. De même, le rendement des obligations allemandes à 10 ans a atteint mardi son plus haut niveau en quatre mois, à -0,460 %, et celui des obligations japonaises à 10 ans du JGB a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 0,043 %.

Les métaux industriels sont soutenus par la croissance chinoise. Les commentaires du président chinois Xi Jinping, mardi, ont contribué à porter le Shanghai Composite à son plus haut niveau depuis cinq ans, ce qui renforce l'optimisme quant aux perspectives économiques, qui sont baissières pour l'or mais positives pour la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. Le président Xi Jinping a déclaré à une assemblée de fonctionnaires provinciaux et ministériels chinois que "le temps et la situation" étaient du côté de la Chine et qu'il voyait "les opportunités en général l'emporter sur les défis", un changement positif dans la rhétorique par rapport à ses avertissements désastreux des derniers mois.

Les prix de l’argent sont sortis par le haut d’une longue consolidation entre aout et décembre en cassant une oblique baissière. La chute de la semaine dernière ne représente qu’un pull back qui s’est terminé par un doji lundi, chandelier pouvant annoncer un retournement haussier. Tant que les cours restent au-dessus du bas de la bougie à 24,34 et plus largement sous la zone de support au-dessus de 21 ,90 la tendance reste haussière et pourrait reprendre leur avancée vers le plus haut de Janvier puis vers le niveau psychologique des 30 USD. Invalidation sous la zone de support.

Evolution des prix de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Les prix du pétrole montent mais sont surachetés

Les prix du pétrole augmentent alors que l’offre sur le marché est bien contrôlé et la demande se reprend. L'Arabie saoudite réduit sa production pour augmenter les prix sans craindre de recevoir un tweet de Trump et est maintenant libre de manipuler les prix à la hausse. Le président élu Joe Biden pourrait déclencher une série de réglementations qui restreindraient la production d'énergie américaine, donnant aux Saoudiens un plus grand pouvoir sur les prix. Les producteurs de schiste auront du mal à réagir car non seulement ils se noient dans les dettes, mais de nombreuses banques, en raison d'objectifs visant à obtenir la neutralité carbone, ne prêteront pas d'argent à l'industrie pour des projets énergétiques. Même s'ils obtiennent l'argent, il est peu probable que cela se traduise par une augmentation de la production.

Selon le Wall Street Journal, "un autre facteur alimente le sentiment haussier : la circulation plus dense dans les grandes villes américaines. Les embouteillages aux heures de pointe en décembre ont augmenté dans 27 des 40 villes suivies par les analystes de Tudor, Pickering, Holt & Co. Les villes de New York, Chicago et Houston ont été les principaux moteurs de cette hausse".

La tendance est bien haussière confirmée par les moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Les prix sont maintenant proches de la résistance hebdomadaire à 54,65 USD

Toutefois, la hausse a été rapide et les prix sont éloignés des deux moyennes mobiles. De plus, le RSI se situe en zone de surachat, ce qui alerte contre une possible respiration voire correction vers les 50 USD seuil psychologique ou 49,43 USD.

Evolution du CFD WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : La café revient sur un double support

Les prévisions de beau temps au Brésil et au Vietnam ont été un facteur baissier pour les prix du café. Le marché se tourne vers l'année prochaine et le Brésil a été sec pour la floraison et le développement initial des fruits mais les pluies sont maintenant suffisantes pour soutenir les cultures.

La demande des cafés et autres services de restauration est encore très faible avec les fermetures de bar et café car les consommateurs continuent à boire du café à la maison.

Les cours du café sont revenus sur un double support à 1300, droite horizontale et oblique haussière qui relie les points bas de juin, octobre et janvier. Tant que les cours restent au-dessus, un rebond est possible mais il faudra dépasser le dernier sommet du 4 janvier à 1388 avant de valider une nouvelle vague de hausse durable.

Evolution des cours du café en données quotidiennes :

