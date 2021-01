L’Or stoppe sa chute sur 1817 USD

Points clés de l’article :

La hausse des rendements obligataires rend l’or moins attractif

Le métal jaune entre dans une consolidation horizontale

La hausse des rendements obligataires rend l’or moins attractif

Vendredi, l'or a plongé à son niveau le plus bas depuis trois semaines et la séance aujourd’hui est aussi négative pour le métal jaune. La hausse du dollar, qui a atteint son plus haut niveau depuis une semaine et demie, ainsi qu'une forte hausse des rendements des obligations américaines, ont provoqué une forte pression à la liquidation des positions longues sur les métaux.

La hausse des obligations américaines est négative pour les prix des métaux précieux, car les investisseurs se détournent des métaux non rémunérateurs pour se tourner vers des titres de la dette publique à meilleur rendement. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a atteint vendredi un nouveau record sur deux ans de 1,124 %.

Les métaux précieux ont aussi étendu leurs pertes vendredi suite aux commentaires positifs du vice-président de la Fed, Clarida, lorsqu'il a déclaré que "le développement de plusieurs vaccins efficaces m'indique que les perspectives de l'économie en 2021 et au-delà se sont améliorées et que le risque de baisse des prévisions a diminué".

Par ailleurs, si les chiffres du chômage décevants aux Etats Unis étaient positifs pour l’or, les chiffres en Europe ont agréablement surpris avec un taux de chômage en baisse et une production industrielle en Allemagne en hausse, ce qui a contrebalancé la mauvaise surprise américaine.

Le métal jaune entre dans une consolidation horizontale

La reprise haussière que l’or avait entamé sur son point bas à 1765 USD s’est arrêtée sur le bas de la zone de résistance à 1960 USD. Le RSI était alors en surachat. Ce seuil a déclenché une vague de baisse qui a rejoint un support à 1817 USD, niveau qui avait contenu les cours en Décembre. La rupture de ce dernier permettrait un retour sur 1765 USD, niveau de polarité proche d’un retracement Fibonacci de 38,2% de la hausse de septembre 2019 aout 2020.

Toutefois le chandelier du jour s’il était confirmé en clôture représente un doji qui au contact du support pourrait être un signe précurseur de retournement à court terme ou du moins d’une stabilisation des prix. L’or pourrait entrer alors dans une évolution horizontale en range.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE