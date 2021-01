Le cours du cuivre poursuit son avancée grâce à des PMI manufacturiers solides

Points-clés de l’article sur le cours du cuivre :

Le cours du cuivre reste soutenu par une forte consommation de biens

Les PMI manufacturiers atteignent des niveaux historiquement élevés

Le cours du cuivre poursuit son ascension au-dessus de son sommet de 201 7

Le cours du cuivre reste soutenu par une forte consommation de biens

Les métaux industriels poursuivent leur progression depuis l’ouverture des marchés dimanche soir. Le cours du cuivre s’adjuge un peu plus de 2% après avoir gagné près de 3% en décembre et 12% en novembre.

Il faut dire que les métaux précieux - et en particulier le cours du cuivre - sont soutenus par une reprise importante du secteur manufacturier. Les restrictions sanitaires (fermeture des restaurants, hôtels, théâtres, etc) ont concentré la consommation des ménages sur les biens de consommation comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessous.

Consommation des ménages aux Etats-Unis dans les services (bleu) et les biens (vert) :

Aux Etats-Unis, la consommation des ménages dans le secteur des services est encore bien en dessous de son niveau d’avant-crise alors que la consommation des ménages dans les biens de consommation a littéralement explosé depuis l’été dernier.

Les PMI manufacturiers atteignent des niveaux historiquement élevés

Toute cette consommation (demande) pour les biens de consommation est bénéfique pour le secteur manufacturier. En décembre, la moyenne à 3 mois des PMI manufacturiers chinois était à son niveau le plus haut depuis au moins 2012, celle de la zone euro à son niveau le plus haut depuis 2018 et celle des Etats-Unis à son niveau le plus haut depuis 2014.

Les perspectives restent donc positives pour les métaux industriels, en particulier tant que les gouvernements soutiendront la consommation en aidant financièrement les ménages et que les restrictions sanitaires bloqueront le secteur des services.

Le cours du cuivre pourrait commencer à être sous pression lorsque les économies rouvriront, car la population devrait recommencer à aller au restaurant, voyager, aller au cinéma et donc avoir moins de ressources pour acheter des nouveaux biens.

Le cours du cuivre poursuit son ascension au-dessus de son sommet de 2017

Graphique mensuel du cours du cuivre réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de long terme du cours du cuivre sont redevenues haussières fin novembre après avoir clôturé au-dessus de son sommet de 2017 à 3,32$. Le franchissement de cette résistance forme avec les deux creux à 2,00$ une figure de retournement haussière en « double bottom ». L’objectif haussier théorique de cette figure s’étend jusqu’au sommet de 2010 à 4,65$.

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE