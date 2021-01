Métaux précieux : l’Or et l’Argent dépassent une résistance

Points-clés de l’article :

Les métaux précieux ont enregistré une performance honorable en 2020, mais en-deçà d’autres marchés importants.

L’analyse technique du cours de l’or et de l’argent-métal met en évidence un dépassement de résistance pour débuter l’année boursière.

Graphique du cours de l’or – plateforme TradingView

Les métaux précieux ont enregistré une performance honorable en 2020, mais en-deçà d’autres marchés importants

L’année boursière est terminée et est donc venu l’heure du bilan entre les différentes classes d’actifs. Alors que le Nasdaq et les crypto-monnaies occupent les premières places du classement, nous pouvons nous étonner de la performance relative plutôt décevante de l’or et de l’argent, avec la chute du PIB des grandes économies liée à la crise sanitaire. Le métal jaune progresse malgré tout de 28% en 2020, mais loin des 45% du Nasdaq et des 278% du cours du Bitcoin.

Les métaux précieux ont tout de même attiré les capitaux et cela va au-delà de la simple chute du dollar US, en baisse de 7% en 2020 face à un panier de devises majeures.

Pour cette nouvelle année, les métaux précieux vont encore bénéficier d’un environnement favorable, notamment la persistance de taux d’intérêt réels très bas, le plus souvent négatifs sur le marché du Crédit.

Cette semaine, le chiffre macro-économique majeure est la publication du premier rapport NFP de l’année, le vendredi 08 janvier à 14h30.

Graphique du cours de l’argent-métal - source TradingView

L’analyse technique du cours de l’or et de l’argent-métal met en évidence un dépassement de résistance pour débuter l’année boursière

Le cadre technique du cours de l’or et de l’argent-métal suggère que la tendance haussière est toujours active. Le métal jaune est en train de dépasser la résistance technique majeure des 1920$ et sort par le haut d’un drapeau chartiste haussier. Quant à l’argent, il a dépassé la résistance technique majeure à 26$, ces deux actifs devraient désormais tendre vers leurs records historiques.