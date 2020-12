Pétrole : le prix du baril WTI s’approche d’une résistance majeure à 50$

Points-clés de l’article sur les cours de pétrole :

Les cours de pétrole poursuivent leur remontée sur fond d’un nouveau plan de relance aux Etats-Unis

Le WTI s’approche d’une résistance majeure à 50$

Les cours de pétrole poursuivent leur remontée, s’adjugeant plus de 3% depuis le début de la semaine. Le prix du baril profite des perspectives économiques de plus en plus optimistes et d’un probable accord sur des nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis.

En effet, les dirigeants du Congrès seraient sur le point de s'accorder sur une relance de 900 milliards de dollars qui comprendrait des chèques aux ménages, une extension des allocations chômage, des aides aux petites entreprises et le financement du programme de protection des chèques de paie (PPP).

Le pétrole profite également de la hausse des perspectives économiques de la Fed hier soir. La Réserve fédérale prévoit désormais une croissance de 4,2% du PIB américain l’année prochaine et a déclaré qu'elle continuera à soutenir l’économie en maintenant les taux à 0% et en continuant d’acheter au moins 120 milliards de dollars par mois de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) jusqu'à ce que des progrès substantiels soient réalisés en matière d'emploi et d'inflation.

Pour renforcer au sentiment positif, Joe Biden a indiqué mercredi soir qu’il se fera vacciner en public la semaine prochaine pour rassurer les citoyens sur le vaccin, tandis que le vice-président Mike Pence se fera vacciner vendredi.

Les bonnes annonces s’enchaînent pour les cours de pétrole qui sont remontés à leur niveau le plus élevé depuis début mars. Le prix du baril WTI évolue à 48$ et celui du Brent à 51$.

Néanmoins, la remontée des cours de pétrole pourrait marquer le pas alors que le WTI s’approche du seuil symbolique des 50$. Techniquement, ce seuil a été dans le passé un pivot important qui avait fait office de résistante ou de support. Les opérateurs de marché pourraient sécuriser des profits à l’approche de ce seuil, surtout en l’absence d’un nouveau catalyseur positif pour l’économie.

En cas de franchissement de ce seuil, les prochaines résistances à surveiller seront les obliques baissières de long terme qui font pression sur le Brent et le WTI depuis deux ans (en noir dans les graphiques).

Graphiques hebdomadaires du cours du Brent et du WTI réalisés sur TradingView :

