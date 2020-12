Or, pétrole ,sucre : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’or établit un support à 1765 USD

Une dose d’énergie : Le pétrole WTI se dirige vers les 50 USD

Du côté des matières premières agricoles : Drapeau sur le sucre

Les métaux précieux : L’or établit un support à 1765 USD

La faiblesse du dollar et l'espoir que les législateurs américains adopteront un plan d'aide en cas de pandémie ont entraîné une hausse des prix des métaux précieux mardi. De plus, l'aggravation de la pandémie de Covid pourrait conduire à des mesures plus restrictives, qui seraient favorables à des politiques accommodantes des banques centrales et à l'or.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’or Recevoir mon guide

L'espoir que les législateurs américains adopteront des mesures de relance stimule la demande d'or en tant que réserve de valeur. Après qu'un groupe bipartite de législateurs américains ne soit pas parvenu à un consensus, les législateurs ont scindé la proposition en deux propositions législatives distinctes. La première porte sur 748 milliards de dollars et comprend l'aide aux petites entreprises et le financement des vaccins, et la seconde prévoit 160 milliards de dollars pour les deux points les plus litigieux, à savoir l'aide des États et des collectivités locales. Le marché espère que le Congrès adoptera au moins le premier projet de loi visant à mettre en œuvre l'essentiel de l'aide pour la lutte contre la pandémie avant la fin de l'année.

L’or a rebondi sur une ancienne résistance qui devient support à 1765 proche d’un retracement Fibonacci de 38,2% de la hausse aout 2018/ aout 2020. Les cours corrigent à l’intérieur un canal baissier qui ne remet pas en cause la tendance moyen terme haussière.

Un franchissement de la borne haute du canal indiquerait une reprise haussière qui serait confirmée sur un dépassement de la zone de résistance à 2000 USD.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Le pétrole WTI se dirige vers les 50 USD

Le prix du pétrole ignore les données baissières de l'American Petroleum Institute (API) et se concentre plutôt sur les records de raffinage chinois. Une fois de plus, nous avons la promesse d'un plan de relance aux Etats Unis qui soutient les cours.

Malgré l’annonce par l’API d’une augmentation de l’offre de pétrole de 1,973 millions de barils, les prix n’ont pas corrigé leur hausse de la semaine dernière. Le pétrole a tenu son rallye en partie parce que la demande asiatique de pétrole augmente et que l'offre reste sous contrôle de l’opep+. Bloomberg News a souligné que les raffineurs de pétrole chinois ont traité un record de 14,26 millions de barils par jour en novembre. Parallèlement, Selon S&P Global Platts, l'appétit de l'Inde pour le pétrole devrait sortir du rouge et afficher une croissance positive en 2021.

En novembre, New Delhi a annoncé un plan de 35 milliards de dollars pour stimuler l'économie en stimulant l'emploi, la demande des consommateurs, l'industrie manufacturière, l'agriculture et les exportations. La demande indienne de produits pétroliers a augmenté de 0,4 % par rapport au mois de novembre .

Trader pétrole : ne luttez pas contre la tendance. Le pire est passé pour le brut, et les perspectives semblent très serrées sur l’offre. Alors que la demande américaine est à la traîne, des mesures de relance supplémentaires vont la stimuler.

Les cours de pétrole ont franchi une résistance à 43,84 qui a servi de support sur un pull back. La tendance est donc haussière au-dessus de ce niveau. A court terme les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 13 périodes. La prochaine résistance se situe sur le seuil psychologique des 50 USD correspondant aussi à un ancien support qui avait contenu les cours durant toute l’année 2019.

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Drapeau sur le sucre

Les estimations de production ont été revues à la baisse au Brésil, ce qui soutient les prix. Les cours évoluent au sein d’une configuration en drapeau qui s’inscrit dans une tendance haussière. Le sucre affiche ainsi des creux et sommets ascendants depuis mai.

Cette phase de consolidation sera achevée lorsque les prix sortiront de la figure par le haut. Le scénario haussier sera invalidé si les cours revenaient sous la support à 383 USD

Evolution des cours du sucre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE