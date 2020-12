Prévisions Copper : faut-il investir dans le cuivre en 2021 ?

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU CUIVRE

L a reprise économique et le dollar dopent le cours du cuivre

Le cours du cuivre réalise un puissant rallye haussier depuis son creux du mois de mars vers 2 dollars l’once. Toute d’abord, le métal rouge est soutenu par la nette reprise observée en Chine, premier consommateur mondialet par la perspective d'un retour à la normale de l'économie mondiale. DocteurCopper indique généralement la santé de l'économie mondiale et en particulier celle de l'économie chinoise. Plusieurs indicateurs macroéconomiques viennent confirmer cette reprise économique. La Chine absorbe des quantités de matières premières dont le cuivre, ainsiles exportations ont progressé en novembre de 21,1% sur un an, leur plus forte hausse depuis plus de deux ans.

Certains stratégistes d’UBS estiment que la progression devrait se poursuivre dans les mois à venir grâce à une accélération de la demande liée notamment au programme de relance de Joe Biden focalisé sur les infrastructures.La banque s'attend à ce que les prix restent élevés en 2021 en raison de la stabilité des stocks et du déficit du marché. L'offre devrait augmenter de 3,2% (contre -2,8% en 2020) tandis que la demande progresserait de plus de 4% (après -2,9% en 2020), soutenue par les infrastructures et le bâtiment. Par conséquent, le marché serait déficitaire de 1,7%, soit de 420 000 tonnes.

Par ailleurs, les cours du cuivre profite également de la dépréciation du dollar puisqu'une baisse de la devise rend le métal rouge moins onéreux pour les acheteurs utilisant d'autres devises.Le dollar index continue de dégringoler à cause des incertitudes liées à la crise sanitaire aux Etats-Unis. De plus, la planche à billet des banques centrales et les plans de relance à foison du pays commencent à faire naître une défiance sur la monnaie. Le billet vert va donc continuer d’être sous pression en 2021.

Copper : vers de nouveaux plus hauts historiques ?

Force est de constater que le cuivre a le vent en poupe, ainsi les acheteurs gardent la main. L’actif s’est envolé d’environ 80% depuis le mois de mars et ne montre aucun signe de faiblesse à moyen terme.

Graphiquement, nous avons eu une figure chartiste de retournement de tendance, soit un « double creux ». La rupture de la ligne de cou à 3,30 dollars ouvre la voie à une nouvelle vague haussière dans les mois à venir. L’objectif théorique se situe vers les plus hauts historiques à 4,65 dollars.

Toutefois, une correction serait légitime, le marché risque d’effectuer un pull-back sur les 3,30$ afin de reprendre son souffle pour repartir de plus belle. Seule une incursion sous les 3,03 dollars invaliderait ce scénario et, par la même, provoquerait une dynamique baissière.

Pour le moment, les prix se stabilisent sur le support des 3,44 dollars, le flux haussier ne manque pas de carburant, ainsi nous surveillerons le franchissement des 3,64 dollars pour un prochaine accélération en direction des 3,83 dollars.

GRAPHIQUE DU CUIVRE EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

