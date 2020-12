Le cours de l’or tiraillé par les vaccins et le plan de relance américain

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or profite de l’avancée dans les négociations du plan de relance américain

Le regain d’optimisme dans l’économie que permet les vaccins fait pression sur l’or

Le cours de l’or reprend sa baisse après avoir rebondi jusqu’à 1860$

Le cours de l’or a mis fin à son rebond du début du mois après avoir rejoint 1860$ en début de semaine grâce au regain d’optimisme sur le plan de relance américain. Un plan de relance est profitable pour l’or étant donné qu’il dégraderait davantage les comptes publics et donc accentuerait les chances de connaître une période d’inflation.

Les opérateurs de marché ont donc repris espoir grâce à une certaine avancée dans les négociations entre la Maison-Blanche et le Congrès. Un consensus semble plus ou moins être trouvé entre les législateurs du Congrès et l’administration Trump. MitchMcConnellaindiquéquelesaidesdevraientseconcentrersurtroisdomaines:l'aideauxpetitesentreprises,l'élargissementdel'assurance-chômageetlefinancementdeladistributiondevaccins.

Les négociations ne bloquent plus que sur le montant de ce plan de relance. Les démocrates et la Maison-Blanche aimeraient qu’il soit d’un montant d’environ 900 milliards de dollars, mais les sénateurs républicains jugent ce montant trop élevé.

Dans le même temps, la hausse du cours de l’or alimentée par les craintes d’un surendettement des Etats-Unis est limitée par le regain d’optimisme sur l’économie mondiale qu’offrent les vaccins.

Le cours de l’or a chuté de 5% en novembre suite aux résultats très encourageants des vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech. Les opérateurs de marché tablent sur des larges campagnes de vaccination tout au long du premier semestre 2021 et donc un retour à la normale au second semestre de l’année prochaine.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or est en baisse après être revenu tester un ancien support devenu résistance à environ 1860$. Le cours de l’or a formé une « étoile du soir » depuis cette résistance ouvrant ainsi la voie à une reprise de la tendance baissière de fond.

Le premier support majeur à surveiller sera le plus bas de fin novembre à 1764$, puis l’oblique baissière qui passe par les creux d’août et novembre.

En cas de rebond au-dessus de 1860$, les perspectives deviendraient à court terme haussières jusqu’à l’oblique baissière faisant office de résistance, mais la tendance de fond restera baissière tant que le cours de l’or évoluera en dessous de celle-ci.

