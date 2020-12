Métaux précieux : la tendance de fond reste haussière

Points-clés de l’article :

Les métaux précieux semblent avoir terminé trois mois de consolidation et rebondissent sur support depuis le début du mois de décembre.

Les fondamentaux sont toujours des facteurs haussiers pour le cours de l’or et de l’argent.

Graphique du cours de l’Or avec la plateforme TradingView

Les métaux précieux semblent avoir terminé trois mois de consolidation et rebondissent sur support depuis le début du mois de décembre

Le cours de l’once d’or était dans une phase de consolidation depuis le mois d’août dernier, après avoir inscrit cet été un nouveau record historique en dépassant celui de l’année 2011. Ces 3 mois de retracement ont permis de réduire la nature surachetée du cadre technique et de retrouver de bonnes dispositions graphiques pour renouer avec l’allure haussière de fond.

Depuis le début du mois de décembre, le prix des métaux précieux est à nouveau orienté à la hausse, à la faveur d’un rebond sur des supports techniques de moyen terme. Pour le métal jaune, il s’agit du support hebdomadaire à 1760$ et pour l’argent-métal, la proximité des 21$.

Sur le plan chartiste, le graphique d’horizon de temps hebdomadaire décrit une configuration en drapeau/triangle, un schéma classique de pause avant réengagement de la dynamique de fond. C’est la résistance technique pivot des 1920$ qu’il faut dépasser pour envisager un retour du cours de l’or vers ses records historiques.

Cours de l’Argent-métal – source TradingView

Les fondamentaux sont toujours des facteurs haussiers pour le cours de l’or et de l’argent

Sur le plan fondamental structurel, les sources de la hausse du prix des métaux précieux sont toujours bien présentes : Ecrasement de la courbe des taux d’intérêt, inflation faible et perspective d’inflation en reprise, tendance baissière du dollar US sur le Forex, incertitudes économiques et géopolitiques, ultra-liquidité et positionnement des traders institutionnels ; autant de facteurs haussiers qui devraient se maintenir en 2021.