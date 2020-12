Argent, cuivre, pétrole, cacao : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : Reprise haussière sur l’argent, le cuivre poursuit sa hausse

Une dose d’énergie : Des désaccords au sein de l’Opep

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao consolide au sein d’un triangle

Les métaux précieux ont connu une forte hausse hier, l'argent atteignant son plus haut niveau depuis une semaine et le cuivre poursuivant sa hausse L'effondrement de l'indice du dollar, qui a atteint son plus bas niveau depuis deux ans et demi, a alimenté les achats de métaux précieux, et la Fed devrait maintenir ses mesures accommodantes. Le prix de l'argent a également été soutenu par des signes de forte demande de métaux industriels, l'activité manufacturière mondiale s'étant renforcée.

Les signes d'une forte activité manufacturière mondiale ont soutenu la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. L'indice PMI manufacturier de Novembre Caixin en Chine a augmenté de manière inattendue de +1,3 pour atteindre son plus haut niveau en 10 ans à 54,9, plus que les attentes de -0,1 à 53,5. De plus, l'indice PMI manufacturier de Novembre Markit de la zone euro a été révisé à la hausse de +0,2 à 53,8 par rapport aux 53,6 précédemment publiés. Enfin, l'indice PMI manufacturier de la Japan Jibun Bank a été révisé à la hausse de +0,7 à 49,0, un plus haut niveau sur 15 mois, contre 48,3 précédemment.

Les cours de l’argent ont rebondi sur la droite horizontale qui sert de support et la moyenne mobile à 200 jours à 22,40. Le doji de lundi suivi d’un longue bougie verte hier est un signal positif pour les cours.

Pour confirmer cette reprise haussière, les cours doivent franchir l’oblique descendante qui agit comme résistance depuis Aout.

Une rupture du support et de la MM200 donnerait le signal de la fin du marché haussier.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

Une dose d’énergie : Des désaccords au sein de l’Opep

La réunion de l'OPEP a été reportée, et ce n'est pas à cause du Covid 19. Les divisions séparent le cartel de l'OPEP, et elles ont dû retarder la réunion qui était censée être une approbation tacite d'une prolongation de trois mois des réductions de production. Au lieu de cela, tout a basculé en lutte interne et en vexation. Selon les rapports, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré lors de la réunion de l'OPEP qu'il se retirerait de la coprésidence du comité ministériel de suivi, ce qui a provoqué une chute du prix du pétrole.

Reuters a rapporté que le groupe et la Russie devaient atténuer les réductions de production existantes de 2 millions de barils par jour (bpj) à partir de janvier. Mais la demande étant toujours sous pression en raison de la pandémie de coronavirus, l'OPEP+ a envisagé de prolonger les réductions existantes de 7,7 millions de barils par jour, soit environ 8 % du marché mondial, jusqu'aux premiers mois de 2021, une position soutenue par l'Arabie saoudite, selon des sources. Les Emirats arabes, qui ont montré leur mécontentement à l'égard du leadership saoudien, et semblent mécontents de son pourcentage de réduction.

Il y a aussi des rumeurs de marché sur une position short qui pourrait entrainer un short squeeze. Bloomberg News a rapporté qu'un groupe de négociants en pétrole dont les positions sont souvent scrutées par une grande partie du marché a tranquillement fait un pari massif sur la baisse des prix du brut, pariant sur un désaccord prolongé à l’opep et un échec du projet Project Warp Speed sur la diffusion du vaccin.

En conséquence, les prix du pétrole WTI sont revenus sur l’ancienne résistance devenant support selon le principe de polarité à 43,85 USD. Pour le moment ce retour est classique et il faudra surveiller la réaction des cours à son contact. Une figure de retournement permettrait à l’or noir de confirmer le franchissement de la résistance et la fin de la consolidation en vigueur depuis Juin et de se diriger vers la résistance hebdomadaire à 50 USD

Evolution des cours du CFD pétrole WTI en données quotidiennes :

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao consolide au sein d’un triangle

Le marché a pris en compte le prix des programmes de soutien en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les importateurs cherchent toujours à trouver un moyen de s'approvisionner en cacao sans payer la prime exigée par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays ont institué un salaire de subsistance pour les producteurs de ces pays et cherchent à taxer les exportations pour payer les salaires plus élevés. La récolte principale est presque terminée pour une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et une très forte production est attendue. En revanche, la demande est très préoccupante car le coronavirus fait son retour aux États-Unis et l'Europe est en plein dans la deuxième vague.

Les cours évoluent au sein d’un triangle. Début Novembre, les cours ont rebondi sur le bas de la figure pour rejoindre la borne haute sans la franchir. Le RSI se trouvait dans une zone de surachat. Depuis le début de semaine, les prix corrigent vers un support intermédiaire sur 1720. Il faut donc surveiller la sortie de la figure pour avoir le prochain mouvement d’ampleur

Evolution des cours du cacao en données quotidiennes :

