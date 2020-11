OR : Le métal jaune retrace 38,2% de sa hausse 2018-2020

Points clés de l’article :

L’anticipation de la mise en service du vaccin accélère les liquidations de métal jaune

Le retracement de 38,2% peut contenir la baisse des prix

L’anticipation de la mise en service du vaccin accélère les liquidations de métal jaune

Vendredi et ce matin, les métaux précieux ont prolongé leur baisse, l'or tombant à son plus bas niveau depuis près de 5 mois. L'optimisme quant à la possibilité qu'un vaccin Covid stimule la reprise économique, a alimenté un long désengagement des métaux précieux la semaine dernière, malgré la faiblesse du dollar, l'indice du dollar étant tombé à son plus bas niveau depuis deux ou trois mois.Moncef Saoui, chef de l'opération américaine Warp Speed, a déclaré dimanche que les vaccins Covid américains commenceraient "avec un peu de chance" dans moins de trois semaines. Par ailleurs, la FDA a approuvé samedi dernier le cocktail d'anticorps de Regeneron pour le traitement des Covid.

La vigueur des actions des dernières séances a également réduit la demande de métaux précieux comme valeur refuge. La réduction de l'incertitude politique aux États-Unis est négative pour la demande de métal jaune comme valeur refuge après que le président Trump ait déclaré jeudi qu'il renoncerait au pouvoir si le Collège électoral confirme la victoire de Joe Biden à la présidence des États-Unis.

Les données économiques mondiales de vendredi ont été meilleures que prévu et baissières aussi pour l'or. Les bénéfices industriels de la Chine ont fait un bond de 28,2 % par an, la plus forte augmentation en 8-3/4 ans. De plus, la confiance économique dans la zone euro a chuté de 3,5 à 87,6 en novembre, niveau plus élevé cependant que les attentes de 86,0. En outre, le PIB de la France a été révisé à la hausse au troisième trimestre, à +18,7 % en glissement trimestriel, contre +18,2 % en glissement trimestriel précédemment, le plus fort taux d'expansion depuis le début des données en 1949.

La demande de valeur refuge et les attentes de politique monétaire accommodante de la banque centrale ont déclenché l'achat de métaux précieux au cours des derniers mois. Cependant, une liquidation longue s'est mise en place après que les positions longues sur l'or dans les ETF soient tombées à leur niveau le plus bas depuis 3-3/4 mois, jeudi. Le 15 octobre, les positions longues sur l'or dans les ETF avaient atteint un nouveau record de 3 459,8 tonnes métriques (données depuis 2002).

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur l’or Recevoir mon guide

Le retracement de 38,2% peut contenir la baisse des prix

L’or poursuit sa correction vers un retracement Fibonacci de 38,2% de la hausse 2018/2020 à 1765 USD qui correspond aussi à une ancienne résistance devenue support selon le principe de polarité. Les prix ont cassé la moyenne mobile à 200 jours.

Le RSI est entré dans une zone de survente et suggère donc la possibilité d’un rebond. Il faudra surveiller la formation des bougies au contact du support avant d’anticiper une reprise des cours. Si tel était le cas, la hausse pourrait reprendre vers l’ancien support qui deviendrait résistance à 1849.

Une rupture des 1764 donnerait le signal d’une poursuite de la chute du métal jaune vers le retracement Fibonacci de 50%

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE