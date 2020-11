Or, cuivre, pétrole, café : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : L’or dans une spirale corrective vers les 50% de retracement

Une dose d’énergie : Le pétrole franchit une résistance de 6 mois

Du côté des matières premières agricoles : Le café confirme sa tendance haussière

Les métaux précieux ont stoppé leur baisse, après que l'indice dollar ait atteint son plus bas niveau depuis trois mois. Autre facteur favorable : les restrictions accrues en matière de pandémie dans de nombreux pays vont freiner la croissance économique et inciter les banques centrales mondiales à rester accommodantes.

Cependant, les prix des métaux précieux sont sur la défensive depuis lundi, en raison des signes de progrès concernant un vaccin anti Covid et un traitement contre le virus, qui freinent la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge. Moncef Saoui, chef de l'opération américaine Warp Speed, a déclaré dimanche que les vaccins Covid américains commenceraient "avec un peu de chance" dans moins de trois semaines. De plus, samedi, la FDA a approuvé le cocktail d'anticorps de Regeneron pour le traitement de Covid.

L’or a cassé l’important support à 1850 USD et se dirige vers le prochain à 1750 USD. Ce dernier seuil représente un retracement de 50% de la hausse débutée en Mars. Le niveau sur lequel se trouve le RSI a permis en septembre de voir un rebond et il est possible de voir la même configuration avec les cours remontant vers l’ancien support à 1850, qui deviendrait résistance selon le principe de polarité, avant de repartir à la baisse.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 jours confirment cette orientation descendante.

Evolution des cours de l’or en données quotidiennes :

Pendant ce temps le cuivre franchit une résistance mensuelle avec l’annonce de l’arrivée du vaccin dernière étape pour une reprise de l’économie mondiale. Les cours pourraient revenir sur les 4,0000.

Evolution des cours du cuivre en données mensuelles :

Une dose d’énergie : Le pétrole franchit une résistance de 6 mois

Le prix du pétrole a atteint son plus haut niveau depuis huit mois,. Le pétrole est en train d'exploser à la hausse, ce qui laisse présager une reprise de la demande beaucoup plus rapide que ce qui avait été prévu auparavant en raison du Covid 19. Le projet "warp speed" et le succès d'un vaccin viable à l'horizon sont très positifs pour le marché de l’énergie.

Les prix du pétrole pourraient augmenter encore plus, comme le montre le rapport de l'Energy Information Administration (EIA) publié hier. Le marché examinera les chiffres de la demande pour voir comment elle se comporte malgré la multiplication des restrictions. L'American Petroleum Institute (API) a montré une augmentation de 3,8 millions de barils des stocks de brut américains. Ce serait une troisième semaine consécutive de gains si l'API le confirmait.

Les cours ont franchi la résistance à 43,70 USD qui prévalait depuis la chute du mois de Mars contenant la reprise haussière et qui fait maintenant office du support. Tant que l’on reste au-dessus de ce niveau, les cours peuvent rejoindre le seuil psychologique des 50 USD voire les 50,50 USD ancien support.

Evolution du CFD pétrole WTI en données hebdomadaires :

Du côté des matières premières agricoles : Le café confirme sa tendance haussière

La demande des cafés et restaurants est encore très faible car les consommateurs continuent à boire du café à la maison. Les rapports indiquent que les consommateurs à domicile consomment des mélanges avec plus de Robusta et moins d'Arabica. L’arrivée du vaccin rend toutefois les opérateurs plus optimistes.

Les cours du café se reprennent bien soutenus par une oblique ascendante. Les prix sont revenus s’appuyer sur les 1348 ancienne résistance maintenant support et se dirigent vers le dernier sommet à 1450. Les creux ascendants indiquent une tendance haussière. Ce scénario positif serait in validé sur rupture de l’oblique ascendante.

Evolution des cours du café en données quotidiennes :

